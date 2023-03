Vereadores emplacam emendas à APAE; R$350 mil

O prefeito Chico Sardelli autorizou a destinação de R$ 350 mil, fruto de emendas parlamentares, à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) para incremento do contrato de atendimentos ao SUS no custeio geral da entidade. Os recursos foram repassados por meio de duas emendas parlamentares, sendo de R$ 250 mil, do deputado federal David Soares, intermediada pela vereadora Nathália Camargo e outra no valor de R$ 100 mil, do deputado federal Márcio Alvino, a qual teve o vereador Léo da Padaria como intermediador.

O prefeito Chico e o vice Odir Demarchi receberam nesta quarta-feira (22), no Gabinete, os vereadores e o presidente da Apae, Roberto Carlos Cullen Dellapiazza, para comunicar a destinação do recurso.

“As verbas serão importantes para a ampliação dos serviços prestados pela instituição Apae, hoje uma referência em toda a região. Minha gratidão aos deputados David Soares e Márcio Alvino e aos vereadores Nathália Camargo e Léo da Padaria. Parabéns a todos”, disse Chico.

“O trabalho da Apae é indispensável e merece toda a ajuda possível. Estamos muito felizes em realizar esse repasse que será muito útil para aumentar o serviço realizado pela entidade”, destacou o vice Odir.

Todo o processo documental das verbas foi formalizado pela Secretaria de Gestão de Convênios, sob o comando de Vinicius Zerbetto, que também participou do encontro.

De acordo o presidente da Apae, Roberto Carlos Cullen Dellapiazza, os recursos das emendas serão utilizados na ampliação da oferta de vagas às pessoas com deficiências intelectual, múltiplas e transtorno do espectro autista da rede municipal de saúde do município.

“O recurso recebido será de suma importância e foi liberado em momento oportuno, possibilitando a ampliação dos atendimentos voltados à demanda do SUS, que são na maioria crianças e adolescentes com indicação de avaliação multidisciplinar”, afirmou Roberto.

Em Americana, a Apae atende usuários de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo o único serviço especializado no município que oferece atendimento médico-ambulatorial de reabilitação e habilitação aos pacientes com deficiência, por meio de diversas especialidades oferecidas pela entidade.

Para o suporte terapêutico, a Apae dispõe de uma equipe multidisciplinar composta por médicos (psiquiatra, neurologista, neuropediatra e clínico) enfermeiros e técnicos, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, pedagogos, psicopedagogos e monitores.

O uso dos recursos federais, ora repassados à entidade, está embasado na portaria federal nº 731 (5/4/2022), que habilita estado, município ou distrito federal a receberem recursos referentes ao incremento temporário da média e alta complexidade ao custeio dos serviços de atenção especializada à saúde, bem como da portaria nº 1.464 (30/6/2021), que trata do mesmo assunto.

Para viabilizar o uso das verbas parlamentares, a Apae elaborou um plano de trabalho com descritivo sobre a utilização dos recursos. O documento detalha a execução de metas quantitativas e qualitativas referentes aos atendimentos e será acompanhado pela Secretaria de Saúde.

“O trabalho que a Apae desenvolve é de extrema importância para os pacientes da rede municipal de saúde. A destinação desses recursos é crucial para que o serviço da entidade seja mantido e expandido, com a qualidade que já é atestada pelos órgãos reguladores, bem como pelo seu histórico”, considerou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

De acordo com a Apae, atualmente 1.470 pacientes estão sob acompanhamento, sendo 1.281 da rede municipal (SUS) e 189 de planos de saúde. Do total de pacientes, 608 são adultos e 862 crianças. Ainda segundo a entidade, além desse público, há 398 usuários aguardando em lista de triagem para início do processo de avaliação.

