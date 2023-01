Vereadores em ação. Dengue, recape e água empoçada

Vereador TK sugere nebulização contra mosquito de dengue

O vereador Elton Cezaretti, o Tikinho TK (PSD), sugere ao Poder Executivo Municipal, por meio de indicação protocolada ontem (18), a execução do serviço de nebulização contra o mosquito Aedes Aegypti em todos os bairros com prováveis pontos de alagamento no Município.

Na Justificativa da propositura, o parlamentar afirma ter sido procurado por munícipes de diversos bairros solicitando essa providência. “Segundo eles, há casos confirmados da doença, principalmente nos bairros com alto índice de alagamentos. Por isso, solicito à Prefeitura a nebulização preventiva”, declara TK.

Ávila quer recape nas ruas do Jardim Barão

O vereador Celso Ávila (PV) visitou, hoje (19), o bairro Jardim Barão, onde moradores reivindicam o recapeamento de diferentes vias, principalmente nas ruas Barretos e São João da Boa Vista.

“Realmente as ruas desse bairro estão em péssimas condições e precisam de melhorias”, afirmou o vereador, que além apresentar o pedido pessoalmente no setor de Obras e ao prefeito Rafael Piovezan, deve protocolar uma indicação nesse sentido na Câmara Municipal. Junto à propositura, o parlamentar deve apresentar também fotos do bairro, as quais comprovam a necessidade de benfeitorias urgentes nessa localidade.

Joi contra acúmulo de água na estrada Saulo Fornazin

O vereador José Luis Fornasari, o Joi (PV), protocolou, hoje (19), indicação ao Poder Executivo, por meio da qual sugere que a Prefeitura promova serviços às margens da estrada Saulo Fornazin, com o intuito de facilitar o escoamento das águas das chuvas, principalmente nas proximidades da chamada curva do Prezotto.

“Fomos procurador por diferentes munícipes com essa reivindicação, pois sem o devido escoamento pelas canaletas na lateral da estrada, tem ocorrido com frequência o acúmulo de água nesse trecho, sobre a pista de rolamento, na entrada do bairro Santo Antônio Sapezeiro”, afirmou Joi, ressaltando que essa situação tem causado transtorno aos motoristas e ampliado o risco de acidentes no local.

O parlamentar destaca que essa via serve de acesso a importantes bairros rurais do Município e que o Sapezeiro atrai grande número de visitantes, inclusive turistas, devido aos seus tradicionais restaurantes.

