Vereadores de Sumaré aproveitaram a vinda do ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, à região para solicitar investimentos do Governo federal no município. Padilha esteve em Nova Odessa na manhã desta sexta-feira (24) para inauguração de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) e de uma rede de distribuição de água tratada. Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador Hélio Silva (Cidadania), e os vereadores Willian Souza (PT) e Ulisses Gomes (PT) entregaram documentos ao ministro.

Hélio Silva cobrou apoio na construção de uma rede de drenagem ao longo dos 7 quilômetros de extensão do Córrego Tijuco Preto, que conecta as regiões da Área Cura e do Matão. O parlamentar disse que os alagamentos na região que margeia o córrego justificam a urgência da obra.

VEJA TAMBÉM: Ministro Padilha socorre vice-prefeito Mineirinho após mal súbito

“Em função das grandes dificuldades orçamentárias, até a presente data não foi possível concentrar esforços na construção de um sistema de rede de drenagem, com a instalação de aduelas, execução de drenos e contenções, instrumentos fundamentais para aumentar a capacidade de captação de águas pluviais de modo seguro e sustentável”, explica Hélio.

A obra de drenagem, segundo o presidente, vai viabilizar o crescimento urbano de Sumaré, a instalação de parques lineares, ciclovias, equipamentos de lazer e educação ambiental que a cidade tanto espera e que estão previstos em planos diretores.

MINHA CASA, MINHA VIDA

O líder de governo do prefeito Luiz Dalben, vereador Willian Souza, aproveitou o encontro com o ministro para solicitar a vinda do programa “Minha Casa, Minha Vida” para Sumaré. O programa de habitação federal criado em março de 2009, durante o segundo mandato do presidente Lula, garante subsídio para a aquisição de imóvel próprio para famílias com renda até R$ 2,6 mil e facilita as condições de acesso para famílias com renda até de R$ 8 mil.

“O Willian, que é um grande defensor de Sumaré na questão da moradia, da saúde, da educação e da cultura, vai estar junto conosco na retomada do ‘Minha Casa, Minha Vida’ pelo presidente Lula”, destacou Padilha em vídeo postado pelo vereador nas redes sociais. O ministro disse ainda que, por determinação do presidente da República, todas as obras do “Minha Casa, Minha Vida” que estavam paralisadas serão retomadas.

Na sessão ordinária desta quinta-feira, na Câmara de Sumaré, Willian Souza apresentou moção de congratulação ao Governo federal pela retomada do programa habitacional. “Marca dos governos petistas, o programa beneficiou mais de 5 milhões de famílias de diferentes faixas de renda em todo o Brasil, tornando-se a principal ferramenta de combate ao déficit habitacional que castiga principalmente os centros urbanos”, apontou no documento. Em Sumaré, o programa garantiu moradia para mais de 12 mil famílias, com destaque para a construção de grandes conjuntos habitacionais nas regiões do Matão, Nova Veneza e Área Cura.

ESPORTE

Já vereador Ulisses Gomes pediu ao ministro a intermediação com o Ministério dos Esportes para investimento de R$ 450 mil na construção de um vestiário e do alambrado do campo de futebol do Assentamento 1. O parlamentar de Sumaré diz que essa é uma demanda que existe há 38 anos na cidade.

“Nosso pedido se faz necessário para atender não somente as famílias, atletas e esportistas que ali residem, mas também os atletas de outros times do município e das equipes das cidades vizinhas que fazem uso do espaço”, justificou Ulisses.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento