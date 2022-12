Foi protocolado na Câmara Municipal de Americana um projeto de resolução que altera o dia em que é realizada a sessão ordinária. Hoje os encontros acontecem às quintas-feiras e a propositura muda para às terças-feiras. O documento é assinado por todos os vereadores.

De acordo com a justificativa do projeto, a mudança traria algum benefício burocrático – o que atualmente não há prejuízo de fato-, além de ser uma data melhor para as viagens dos parlamentares. Veja um trecho da justificativa. “Agiliza a tramitação e encaminhamento dos atos administrativos decorrentes das sessões ordinárias, uma vez que haverá ainda três dias úteis na mesma semana da sessão, o que não ocorre com as sessões sendo realizadas às quintas-feiras. Além dos trabalhos administrativos, permite aos vereadores melhorias na logística dos trabalhos, inclusive viabilizando e conciliando agendas externas dos vereadores com outros órgãos municipais, estaduais e federais”.

O texto do documento não traz nenhuma justificativa direta de que a alteração beneficie a população de alguma forma. As reivindicações por parte da população é a mudança de horário – para que seja fora do horário comercial -, e não do dia da semana.

CONFLITO E IMPRENSA. Parte da imprensa que faz cobertura regional será prejudicada com a mudança, impedindo que os jornalistas acompanhem os trabalhos dos vereadores presencialmente. Isso porque às terças-feiras, no mesmo horário, também acontecem as sessões de Santa Bárbara d’Oeste, que também é acompanhada pelos profissionais.