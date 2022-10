Os vereadores Fernando da Farmácia (PTB), Leco Soares (Podemos), Lucas Leoncine (PSDB), Silvio Dourado (PL) e Vagner Malheiros (PSDB) reuniram-se na quinta-feira (20) com o prefeito de Americana, Chico Sardelli, para discutir a situação do sistema de estacionamento rotativo público (Área Azul) na cidade. Também participaram da reunião o vice-prefeito Odir Demarchi, os secretários municipais de Governo, Jesuel de Freitas, de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, e de Negócios Jurídicos, Hugo Stefano Troly, o secretário adjunto de Trânsito, Pedro Peol, e o chefe de gabinete, Franco Ravera Sardelli.

Durante o encontro, os vereadores apresentaram uma análise técnica da situação e relataram diversas reclamações da população sobre a empresa responsável pela Área Azul. Segundo os parlamentares, o cenário econômico, principalmente da região central, mudou drasticamente desde quando foi estabelecida a cobrança no ano de 2017 e a contratação da empresa.

De acordo com o prefeito Chico Sardelli, a prefeitura está desenvolvendo um estudo técnico multidisciplinar detalhado para fundamentar ações concretas nos próximos dias. O objetivo é utilizar o resultado desses estudos e as solicitações apresentadas pelos vereadores e população para reequilibrar a relação contratual com a empresa através de ajustes que serão propostos no contrato.

“Ninguém está contente com a forma que a empresa opera em nossa cidade e, assim como a população e comerciantes, nós do Legislativo e Executivo queremos o fim desta novela. O Jurídico e a Fazenda da prefeitura estão com a missão de estudar o contrato e encontrarem um caminho plausível para resolver esta questão que prejudica os comerciantes da área central e a população. Quando concluído este estudo, ele será apresentado a nós em uma nova reunião”, disse o vereador Fernando da Farmácia.

“Continuamos ouvindo a população e encaminhando as solicitações de melhoria para que o Poder Executivo possa fazer os ajustes e cobrar a Estapar. As dificuldades para efetuar o pagamento do estacionamento rotativo ainda estão entre as principais reclamações”, observou o vereador Leco Soares.

“O Executivo restou sensibilizado com as nossas propostas no sentido de que são necessários estímulos por meio da gestão do sistema rotativo de estacionamento público e do seu preço, principalmente na região central da cidade, para que possamos reverter o quadro de retração da economia local. Alguns exemplos de nossas propostas, a partir de estudos técnicos, foram a redução do preço para equiparação ao de cidades próximas, isenção para motocicletas, melhorias nos painéis de vendas de tíquetes e substituição da fiscalização de veículos com câmeras por fiscalização humanizada”, comentou o vereador Silvio Dourado.

“Participei da reunião para ouvir quais as medidas e as ações que o Prefeito teriam em curso, com o fito de solucionar os problemas da área azul em nossa cidade. É preciso que fique claro que legalmente, como poder concedente, somente a prefeitura pode resolver esta questão, fundada nos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público”, acrescentou o vereador Vagner Malheiros.