O prefeito Chico Sardelli acompanhou o início das obras de alargamento e pavimentação da Estrada Luiz Renato Nascimento, que liga os bairros Jardim Boer 2 e Jardim Mirandola, em Americana. A antiga Estrada da Servidão Bom Recreio será completamente revitalizada com a aplicação de mais de 9 mil m² de asfalto novo. “Vamos promover um acesso digno e seguro aos moradores do Jardim Mirandola e região, permitindo a circulação de veículos e pedestres por uma via segura, bem iluminada e com asfalto de qualidade”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

A revitalização da Estrada Luiz Renato Nascimento contempla o alargamento da faixa de rodagem para permitir a passagem de dois veículos simultaneamente em todos os trechos; a aplicação de mais de 9 mil m² de pavimentação asfáltica; a construção de rede de drenagem para o escoamento da água da chuva; a iluminação com lâmpadas de LED e a construção de uma ciclovia e de calçadas para pedestres, além do paisagismo completo e da instalação de nova sinalização de trânsito.

A visita ao canteiro de obras foi acompanhada pelos secretários de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, de Comunicação e Tecnologia, Allisson Roberto, pelo secretário adjunto de Trânsito, Pedro Peol, além dos vereadores Léo da Padaria, Silvio Dourado e Pastor Miguel Pires.

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a obra é realizada por meio de contrapartida com empresas que estão construindo empreendimentos imobiliários no entorno da estrada, com serviços sob acompanhamento da pasta.