Vereadores de Santa Bárbara batem boca por vigias sem salário

Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste se alteraram, nesta terça-feira, durante uma discussão sobre os vigilantes contratados por uma empresa terceirizada que estão sem receber seus salários e benefícios desde o último dia 5.

Com a esperança de que os vereadores possam ajudar a resolver a situação com a empresa devedora, o grupo de vigilantes esteve na Câmara e um representante usou a tribuna para relatar o atraso. Um dos funcionários, Clodomir Bachega, que falou em nome do grupo, afirmou que a empresa sumiu.

A prefeitura já havia informado na semana passada que os pagamentos por parte do poder executivo para a empresa estão “rigorosamente em dia”.

SAIBA MAIS: Pagamentos da educação estão em dia, diz prefeitura de SBO

A discussão entre os parlamentares ficou no campo da resolução do problema, mas não saiu do lugar. Como não compete aos vereadores resolver a situação, houve troca de farpas entre Careca do Esporte (Patriota) e Eliel Miranda (PSD).

Eliel ergueu a voz no microfone afirmando que a prefeitura é responsável pelo pagamento aos terceirizados, já Careca acompanhou o tom dizendo que os colegas – além de Eliel, Celso Ávila também gritou no microfone-, estavam com a intenção de enganar os vigilantes, uma vez que a prefeitura não pode fazer o pagamento da mesma nota duas vezes e quem deve ser cobrada é a empresa.

Os vereadores que esbravejaram não apresentaram nenhuma solução definitiva para o problema.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento