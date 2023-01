O vereador Carlos Fontes (União Brasil) participou, nesta terça-feira (3), de duas reuniões em busca de apoio para contestar a prévia do Censo realizado no município pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Além de se reunir com parte da diretoria da ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), o parlamentar também esteve na Prefeitura, onde foi recebido pelo prefeito Rafael Piovezan e pelo novo secretário municipal de Governo, Joel Cardoso, o Joel do Gás.

Conforme a prévia do Censo de 2022, o número de habitantes em Santa Bárbara d’Oeste está estimado em 183.447 pessoas. No município, 87,3% dos 402 setores pesquisados já estão concluídos. Se esses dados forem confirmados ao final da pesquisa, a população barbarense terá encolhido cerca de 6% em relação à estimativa do próprio IBGE para 2021, segundo a qual a cidade contava com 195.278 habitantes.

“Desde o último Censo, realizado em 2010, Nova Odessa teria passado de 51 mil para 61 mil habitantes, o que significa um aumento populacional superior a 10 mil pessoas. Nesses mesmos 12 anos, Santa Bárbara d’Oeste teria recebido apenas 3,4 mil novos moradores, uma discrepância muito grande”, afirmou Carlos Fontes. Também entre 2010 e 2022, Americana teria recebido 32,9 mil habitantes, enquanto Hortolândia e Sumaré teriam recebido mais de 50 mil novos munícipes cada.

“Se essa prévia do IBGE se confirmar, nossa cidade vai perder repasses do FPM (Fundo de Participação dos Municípios)”, afirmou Carlos Fontes, ressaltando que, a pedido do chefe do Executivo, todos os secretários municipais farão levantamentos em suas áreas para contestar os dados do IBGE. Além do número total de imóveis registrados em Santa Bárbara d’Oeste, de hidrômetros e de ligações de energia elétrica, a Prefeitura também pode apresentar dados de vacinação, de atendimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), taxas de natalidade e mortalidade, assim como registros de veículos e número de crianças matriculadas.

Além das reuniões na ACISB e na Prefeitura, Carlos Fontes pretende promover novos encontros com representantes de diferentes entidades e associações, assim como com líderes religiosos e demais integrantes da sociedade civil, no intuito de garantir apoio à contestação ao IBGE. “Não existe nenhuma explicação plausível para nossa cidade ter crescido tão pouco nos últimos anos. Pelo contrário, qualquer barbarense é capaz de ver o quanto o município se desenvolveu e atraiu novos habitantes ao longo da última década”, concluiu.