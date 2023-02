O vereador de Santa Bárbara d’Oeste Reinaldo Casimiro (Podemos) chamou a atenção ao usar a palavra, durante a sessão desta quarta-feira, para para contar sobre um eleitor que o abordou dizendo que políticos não deveriam ter convênio médico. O fato curioso é que Casimiro paga o serviço particular para ele e sua família.

Na sua fala, Casimiro encheu a voz para contar a história. O eleitor, que segundo Casimiro estava bêbado, disse ao vereador que sabia de um “projeto bom” para Santa Bárbara d’Oeste e o Brasil “terem jeito”. A ideia do tal eleitor era que todo vereador, prefeito (a) e vice-prefeito (a), teriam que passar no Sistema Único de Saúde (SUS). Dando continuidade, Casimiro tentou explicar. “Ou seja, eu Casimiro, não posso ir lá e comprar Unimed, o Monaro não pode comprar Samaritano, o que seja. O certo era um projeto que todo vereador, prefeito, vice-prefeito tivessem que participar do SUS, aí nós veríamos um Sistema Único de qualidade”, disse o parlamentar.

LEIA TAMBÉM: Piovezan acompanha início das obras das galerias do S Fernando

Ao saber que o vereador paga plano de saúde particular e não utiliza o SUS atualmente, o NM questionou Casimiro se ele tem utilizado o sistema médico público ultimamente e, através de ligação, o vereador confirmou a informação de que é usuário do plano Samaritano. O Samaritano recentemente inaugurou um grande e moderno hospital no município.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento