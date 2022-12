O radialista e vereador Nilson Araújo (PSD), de Santa Bárbara d’Oeste, está sendo denunciado por uma suposta quebra de decoro em decorrência de um fato ocorrido durante a campanha eleitoral deste ano. De acordo com a denunciante, uma mulher que trabalhou na campanha do candidato a deputado federal João Cury Neto (MDB), Nilson teria pego de volta metade do salário que ela recebeu alegando que “foi o combinado”.

Protocolada na Câmara Municipal de Santa Bárbara na última sexta-feira (2), a denúncia afirma que a mulher, A.C.C., foi contratada para trabalhar na campanha eleitoral de João Cury Neto por um salário de R$ 1,5 mil. No dia 15 de setembro ela teria recebido o pagamento e, no dia seguinte, segundo seu depoimento, ela recebeu uma ligação do vereador informando “sobre a necessidade de devolver o valor de R$ 800, pois esse dinheiro seria para outra pessoa que estava trabalhando na campanha”.

Na denúncia protocolada também consta que Nilson Araújo “afirmou que ela tinha que devolver o valor porque foi o combinado e que ele tinha que manter o compromisso firmado com outra pessoa com aquele valor”. Ainda segundo a denúncia, o vereador ameaçou a mulher por ela “ter filhos e ter problemas no Conselho Tutelar”.

Amedrontada, a mulher teria feito um PIX de R$ 800 na conta do próprio vereador. De acordo com ela, tal dinheiro seria para pagar contas e comprar alimentos para os filhos. Ela relatou na denúncia que, ao menos dez funcionários que trabalhavam na campanha do candidato a deputado, também teriam “devolvido” parte dos salários para Nilson Araújo.

Para o advogado e presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB Campinas, Valdemir Moreira dos Reis Júnior, Nilson Araújo pode ser cassado caso a denúncia seja procedente. “Se comprovada a denúncia contra o vereador isso pode configurar quebra de decoro parlamentar e, por consequência, acarretar na cassação do mandato, tornando-o inelegível”, explicou.

Questionado pelo NM sobre o assunto, a assessoria do vereador disse apenas que está “aguardando o parecer da procuradoria”. O NM entrou em contato com o deputado e aguarda um retorno.

A Câmara de Santa Bárbara, por meio da assessoria de imprensa, afirmou que “assim que a denúncia chegar na presidência deve ser encaminhada à Procuradoria para analisar juridicamente as medidas a serem tomadas”.