Uma fala do vereador Celso Ávila (PV) durante a sessão de terça-feira (4) na Câmara Municipal chamou a atenção de moradores do bairro Vista Alegre.

Ao criticar o bairro por alguns motivos, Celso Ávila faz uma comparação com o interior do nordeste. “O Vista Alegre parece uma cidade do interior lá do norte do nordeste, parece o sertão do agreste. Nem UBS não tem no Vista Alegre”, disse Ávila. A fala do parlamentar gerou descontentamento não só de moradores, mas também do colega Carlos Fontes (União Brasil), que é o representante daquela região.

Nesta quarta-feira, o morador Edmilson Gomes da Silva, funcionário público, entrou em contato com o NM para falar sobre a atitude de Ávila. Além de Edmilson, mais duas moradoras também falaram sobre o ocorrido, mas preferiram não se identificar.

LEIA TAMBÉM: Atentados. Vereadores se movimentam para mais segurança nas escolas

“Hoje de manhã recebi esse vídeo por um amigo onde ao analisar fiquei muito triste pois o que entendi dessa comparação será que nosso bairro não vale nada que as pessoas aqui não teria valor e ao mesmo tempo conheço lugares do Nordeste e conheço muita gente do Nordeste que são de respeito e merece nosso respeito. Gostaríamos que de uma forma ou de outra esse vereador pedisse desculpas a população aqui da nossa região”, disse Edmilson.

“Esse cara não devia nem ousar em falar isso, comparar essas pessoas que moram no nordeste são pessoas carentes, pessoas muito bacanas, que ele deveria se espelhar na educação que essas pessoas têm, porque ele não teve respeito e nem educação. A gente sim é um ser humano educado que respeita qualquer pessoa, não importa aonde mora e qual classe seja, ele faltou com o respeito com essas pessoas”, disse outra moradora.

Já Carlos Fontes, que mantém um escritório permanente no bairro há mais de 20 anos, também se manifestou sobre as falas de Ávila e pontuou ações realizadas no bairro e algumas que ainda serão feitas. “Quero dizer, vereador Celso, que o bairro Vista Alegre tem muitas pessoas trabalhadoras, pessoas do bem, graças a Deus muitas coisas boas aconteceram e vão acontecer lá ainda. Não sei o que aconteceu de agora querer atacar nós do bairro Vista Alegre, como se fosse um bairro de maloca, abandonado, desprezado pelo governo, não é assim não, tem que saber o que fala”, desabafou Fontes.

A reportagem do NM solicitou um posicionamento do vereador Celso Ávila através de sua assessoria, mas não obteve retorno.