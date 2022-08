O vereador de Santa Bárbara d’Oeste Joi Fornasari (PV), protocolou Indicação ao Poder Executivo, por meio da qual sugere a realização de estudos quanto à possibilidade de um carro de som percorrer os bairros do município, informando a população sobre a presença dos recenseadores do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nessas localidades e a importância de atender esses pesquisadores, sempre após a devida identificação desses profissionais, com a apresentação das credenciais de trabalho.

“Fomos procurados por munícipes, preocupados quanto ao atendimento dos recenseadores em suas residências, temendo que possam ser vítimas de eventuais golpes. Por isso a necessidade de a Prefeitura informar, por meio de carro de som, a presença desses trabalhadores nos bairros”, afirmou Joi, ressaltando que medida semelhante é realizada quando fiscais da Vigilância Epidemiológica visitam as casas.

Joi Fornasari também destaca a importância do Censo 2022 para que o governo tenha informações atualizadas sobre a população, as quais serão utilizadas no desenvolvimento de políticas públicas em todo o país. Além disso, ele aponta que em Santa Bárbara d’Oeste esse levantamento é ainda mais relevante, uma vez que a cidade cresceu muito nos últimos anos, com grande aumento populacional, o que deve implicar no aumento de repasses por parte do governo federal.