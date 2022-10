Um homem foi detido depois de agredir a ex-namorada com um ventilador. O crime aconteceu na noite da segunda -feira o bairro Frezarin, em Santa Bárbara d’ Oeste. A vítima, uma operadora de caixa de 24 anos, foi agredida pelo companheiro que tinha acabado de sair da cadeia.

A operadora foi atacada depois de discutir com o companheiro por conta de mensagens com outras mulheres no celular dele. O agressor se negou a entregar o celular e ela começou ser agredida com socos e chutes na região do rosto, braço e pernas. Ele ainda pegou um ventilador e a agrediu.

O agressor ainda tentou atingir a vítima com um espelho. Ele ameaçou matar a mulher e a polícia foi chamada, mas o homem fugiu antes que a Polícia Militar (PM) chegasse. A jovem relatou que ele ainda tinha arma de fogo. Os policiais revistaram a casa mas nada foi encontrado. A vítima passou por atendimento médico no Pronto-Socorro do Afonso Ramos e depois registrou o caso na Delegacia de Defesa da Mulher, onde será investigado