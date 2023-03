Vendia drogas em carro dublê e rodou pra Gama

A Guarda Municipal de Americana prendeu, neste domingo, um homem por tráfico de drogas e receptação.

Segundo a corporação, foi transmitido via rádio o emplacamento de um veículo HB20 branco que seria clonado de um outro veículo do mesmo modelo e cor, porém, o carro dublê teria um emblema de um time de futebol.

Com as informações, as equipes passaram a patrulhar a região do bairro Cidade Jardim, pois o setor de inteligência informou que o veículo poderia ter se deslocado a Rua das Hortênsias, em um local usado como ponto de encontro da torcida de um time de futebol.

LEIA TAMBÉM: Caminhão de combustível capota às margens do rio Piracicaba

No local, a equipe se deparou com veículo estacionado e realizou a abordagem. O “dono” do carro informou que o veículo era de seu filho, que estava preso, e que estava fazendo uso do veículo. Em busca pessoal, foi localizado no bolso da bermuda dezessete papelotes de cocaína. Indagado sobre a droga, informou que era para uso próprio e pagou $15 cada e vendia somente para os amigos a $20.

O homem informou que havia mais drogas em sua residência, franqueando a entrada da equipe, onde foi localizado mais uma porção grande pronta para embalagem. Em relação ao veículo, assumiu que sabia que o veículo era clonado.

Diante dos fatos, foi feito contato com a proprietária do veiculo original onde a mesma compareceu à Central de Polícia Judiciária com o veículo verdadeiro. O homem do carro dublê recebeu voz de prisão flagrante pelos crimes cometidos e foi recolhido à Cadeia Pública de Sumaré. O veículo e as drogas foram apreendidas.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento