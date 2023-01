Não é novidade que os vendedores brasileiros são destaque no mundo inteiro. Em recente pesquisa realizada pelo instituto Pipedrive Inc, o Brasil saiu na frente com time de vendedores que mais rápido fecham acordos de venda no mundo, uma média de 28 dias. A especialista em neuro vendas, Danielle Martins, afirma que é importante se atentar à saúde psicológica dos vendedores, que por vezes, acaba sendo negligenciada.

“Precisamos ir além das metas e técnicas de venda. Precisamos pensar no bem estar e na prosperidade destes profissionais para não estarmos atrás do que já vem acontecendo no resto do mundo”, explica a especialista em neurovendas e CEO de uma das maiores empresas de educação e técnicas em vendas no Brasil, a Sales Prime.

Uma das estratégias, que fazem parte da característica dos brasileiros, é o jeito de ser amigável. Muitos vendedores aproveitam desta habilidade para conseguir realizar suas vendas de forma mais rápida e efetiva. Dados da pesquisa mostram que o segredo para vendas bem sucedidas está na forma inteligente e estratégica de conduzir e pensar a venda. A especialista em neuro vendas e estratégia de vendas confirma endossa a afirmação destes dados.

“Em períodos festivos do ano é muito recorrente que os vendedores estejam submetidos a uma pressão incalculável. Diversas técnicas de venda, aplicação de metas e uma busca cada vez mais incessante pela melhoria no resultado, faz com que estes profissionais sejam mais importantes neste período do ano. Fala-se muito em consumidores, mas pouco em vendedores. A saúde mental destes profissionais é tão relevante quanto” explica Danielle Martins, que preside a Sales Prime.

Os vendedores também podem contar com ferramentas e atitudes que ajudam a otimizar seu trabalho e equilibrar a distribuição de tarefas de sua rotina. O segredo é se organizar bem, anotar todas as informações sobre a realização de suas vendas, desde o início da negociação até o fechamento do negócio. Aplicativos em versão mobile que façam gestão de pipelines também ajudam o time a alcançar altos números nos índices de vendas.

*Danielle Martins, empresária, especialista formada nas áreas de técnica avançada de vendas, neuro vendas, negociação e método de Harvard, inteligência emocional, comunicação assertiva e oratória. Trabalha a mais de 18 anos com vendas além de 10 anos com vendas de produtos Hight Ticket. Eleita 7 vezes entre as melhores vendedoras do mundo, CEO e fundadora da Sales Prime, uma das melhores empresas de vendas do Brasil.