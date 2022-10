Considerada a terceira data mais importante para o varejo, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães, o Dia das Crianças, comemorado no último dia 12, impulsionou as vendas dos e-commerces em todo o Brasil. Dados da base da Octadesk, que registra mais de 3 milhões de mensagens trocadas por dia, mostram que no dia 12 de outubro foram enviadas mais de 30 mil mensagens em diferentes canais de comunicação online, registrando um aumento de 3,4% em comparação ao mesmo período em 2021.

Com a adesão da compra on-line, a plataforma da Octadesk registrou mais de 630 mil mensagens no WhatsApp, um aumento de 47,5% quando comparado a 2021. Outro destaque foi o Instagram, canal que vem se destacando como ferramenta de venda, e registrou um crescimento de 481% em comparação ao ano passado.

Rodrigo Ricco, CEO da Octadesk, afirma que o crescimento do Instagram para comercialização de produtos e serviços está ligado com a possibilidade de transformar a rede social em uma grande vitrine com fotos e vídeos, além da inclusão do botão de compra nos posts. “A interação por meio de canais online aparece como forte aliada no atendimento e como parte da estratégia de garantir uma boa experiência ao consumidor. Diante do potencial destes canais, as marcas devem utilizá-los como parte da estratégia de vendas para interagir e manter um bom relacionamento com seu público”, finaliza.

Sobre a Octadesk

A Octadesk é uma startup brasileira, que tem como propósito transformar sonhos e planos em grandes negócios. Fundada em 2015 por Rodrigo Ricco e Leandro Ueda, e incorporada ao grupo Locaweb em 2021, a empresa foi eleita pela revista internacional LATKA uma das principais empresas de SaaS (Software como Serviço) que mais crescem no mundo. Seu principal produto é um sistema de chat-commerce (comércio por mensagens), voltado para empresas de todos os portes. Com ele, é possível conectar as áreas de vendas e atendimento em tempo real e unir múltiplos canais como WhatsApp, Instagram, chat e e-mail em um só lugar. Tudo para oferecer aos gestores um melhor controle do time e, aos consumidores, a melhor experiência de compra possível. Atualmente, o sistema gerencia mais de 3 milhões de mensagens por dia entre empresas e clientes.