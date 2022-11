As vendas do comércio físico brasileiro tiveram leve alta de 0,6% na semana da data em comparação ao mesmo período do ano anterior (22 a 28/11/2021 x 21 a 21/11/2022). De acordo com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, é preciso entender o contexto antes de comemorar esse aumento. “O índice revelou, de fato, um desempenho melhor do que o registrado em 2021, no entanto, essa variação é pouco expressiva e não repõe as perdas do ano passado, além de ainda estar abaixo do patamar pré-pandemia marcado em 2019”. Confira a evolução dos dados no gráfico a seguir:

Em relação ao final de semana da Black Friday no país, o varejo físico amargou 13,2% no comparativo com o ano anterior (26 a 28/11/2021 x 25 a 27/11/2022). Essa foi a maior queda da série histórica do índice, iniciada em 2017. Veja as informações no gráfico abaixo: