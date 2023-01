Dados do Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian mostram que as vendas do varejo físico brasileiro fecharam o ano de 2022 com alta de 0,9%. Em relação a 2021, a comparação mostra um enfraquecimento de 4 pontos percentuais sobre a atividade varejista que acabou o ano com um crescimento mais expressivo, de 4,9%. Além disso, o número registrado (0,9%) é o segundo menor de toda a série histórica do índice, que teve início em 2001, e só perde para 2003 quando o marcou 0,8%. Veja no gráfico abaixo os dados completos:

De acordo com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, dois fatores já esperados agiram contra a aceleração do crescimento do comércio em 2022. “A evolução expansiva da inflação e da taxa Selic ao decorrer do ano impactou quase todos os segmentos do varejo, bem como o poder de compra dos consumidores. Isso acarretou a diminuição do fluxo de caixa das empresas e, dessa forma, os lucros finais dos empreendedores”.

Setor de Veículos, Motos e Peças tem queda mais acentuada

O segmento de Veículos Motos e Peças fechou 2022 com a maior queda, de 1,8%. Em sequência registrou-se a baixa no setor de Combustíveis e Lubrificantes (-1,4%), Materiais de Construção (-1,2%), bem como Supermercados, Hipermercados, Alimentos e Bebidas (-0,8%). “É possível observar que as áreas mais afetadas foram aquelas em que o consumidor sentiu mais o encarecimento dos insumos ou necessitava de financiamentos e outras linhas de crédito para custear os gastos e, sendo assim, teria que lidar com a taxa de juros”, explica Rabi.

As únicas áreas do comércio que finalizaram o ano com alta foram os segmentos de Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Informática (3,7%), assim como o de Tecidos, Vestuários, Calçados e Acessórios (11%). “Esses crescimentos podem ser explicados pelo fato de que os setores conseguiram se recuperar do tombo dos dois anos anteriores, em que a pandemia forçou o fechamento de lojas físicas em todo o país e impactou o volume de vendas”, finaliza o economista.

Variação mensal

A comparação mensal, entre dezembro e novembro de 2022, revelou que as vendas do varejo físico cresceram 1,0%. Nessa visão mês a mês, o setor de Materiais de Construção teve a alta mais expressiva, de 2,4%, seguido pelo de Móveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Informática, com 2,1%. A abaixa mais acentuada ficou para a área de Combustíveis e Lubrificantes, que caiu 1,1%. Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui.

Metodologia

O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio é construído, exclusivamente, pelo volume de consultas mensais realizadas por cerca de 6.000 estabelecimentos comerciais à base de dados da Serasa Experian. As consultas são tratadas estatisticamente pelo método das médias aparadas, com corte de 20% nas extremidades superiores e inferiores das taxas mensais de crescimento, relativas a cada estabelecimento comercial dentro de cada um dos seis segmentos varejistas pesquisados. Para a formação da série agregada do Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, as taxas de crescimento resultantes de cada segmento varejista são ponderadas pelo peso relativo de cada um deles na Pesquisa Mensal de Comércio – Varejo Ampliado, do IBGE, respeitando-se as suas revisões metodológicas.

