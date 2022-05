Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio – Dia das Mães, revelou que, na semana comemorativa (02 a 08/05 de 2022 x 03 a 09/05 de 2021), houve um crescimento de 6,9% nas vendas do comércio físico brasileiro. Essa foi a alta mais expressiva desde 2012, quando o índice marcou 7,3%. Confira os dados completos sobre a série histórica no gráfico abaixo:

De acordo com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, a melhora no cenário de saúde nacional pode ter impulsionado a atividade do comércio. “Com a flexibilização das medidas de restrição impostas pela pandemia e o avanço da vacinação, as pessoas tiveram a oportunidade de normalizar as comemorações, o que pode ter otimizado as vendas do comércio físico durante o período”. Ainda segundo índice, no final de semana comemorativo (06 a 08/05 de 2022 x 07 a 09/05 de 2021), a expansão foi maior, marcando 7,9%.

Na cidade de São Paulo, o indicador também relevou crescimento, esses de 6,5% durante a semana da data comemorativa e 8,6% no final de semana do Dia das Mães. Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui.