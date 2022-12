O crescimento nas vendas de veículos elétricos e híbridos no Brasil, que registrou aumento de 57,7% nos emplacamentos entre janeiro e agosto deste ano, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), deve impulsionar os negócios da SolarEdge, fabricante líder mundial de inversores fotovoltaicos e desenvolvedora de tecnologias Smart Energy, com tecnologias de carregamento de automóveis movidos à bateria no mercado nacional.

De forma constante, porém ainda pequena, os modelos 100% elétricos e híbridos vêm conquistando consumidores que querem um carro menos poluente e com combustível mais barato do que os tradicionais fósseis.

Segundo a ABVE, embora as vendas ainda sejam tímidas em números absolutos, de cerca de 30 mil veículos em sete meses, o Brasil tem hoje 70 modelos disponíveis entre os 100% elétricos (conhecidos pela sigla BEV); os híbridos (HEV, que têm motor a combustão e elétrico, com bateria autorrecarregável); e os híbridos plug-in (PHEV, que também recarregam na tomada).

A SolarEdge, por sua vez, fornece ao mercado brasileiro o inversor monofásico que permite aos proprietários residenciais carregarem os seus carros elétricos diretamente do sistema de energia solar instalado num telhado ou em solo, além de possuir sistemas de monitoramento para a gestão dos painéis fotovoltaicos.

A tecnologia da empresa maximiza o uso da geração fotovoltaica, reduz a conta de luz do consumidor e permite usar o excedente gerado pelos painéis solares no carregamento do veículo elétrico, uma das utilidades que mais consomem energia elétrica num estabelecimento.

O inversor da SolarEdge, que também é integrado com a internet e permite o monitoramento online do consumidor em relação ao desempenho do equipamento e ao consumo de eletricidade, é capaz de carregar um veículo elétrico até 2,5 vezes mais rápido do que um carregador padrão, pois possui um sistema chamado ‘solar boost’, que utiliza os painéis solares e a rede de energia de forma simultânea.

Ao instalar o inversor com carregador de carro elétrico, o usuário terá o benefício de não precisar instalar o carregador convencional e o inversor fotovoltaico separadamente.

O inversor monofásico com carregador de carro elétrico da SolarEdge suporta conexão de rede e está integrado à plataforma de monitoramento da companhia. Os proprietários residenciais podem rastrear o status do carregamento, controlar o carregamento do veículo e definir as programações do carregamento.

“Os consumidores residenciais e empresariais que utilizam energia solar e veículos elétricos estão na vanguarda da sustentabilidade no mundo e contam com mais autonomia, segurança e independência energética, além de atuarem como agentes ativos na transformação ambiental e na redução de emissões de poluentes, incluindo o benefício de redução de custo com energia elétrica”, comenta Daniel Huber, Vice-presidente para América Latina e Ásia da SolarEdge.

“Vale lembrar que a grande revolução do setor de energia solar está intimamente ligada aos novos desafios globais nas áreas de mobilidade urbana, internet das coisas e redes inteligentes. A tecnologia fotovoltaica está no centro do debate em torno da viabilidade, por exemplo, dos veículos elétricos, das construções sustentáveis e, sobretudo, do armazenamento de energia elétrica por baterias”, conclui Huber.