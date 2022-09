O Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe, nos dias 19 e 20 de novembro, o Festival Nipo Americana, com atrações artísticas, exposições, danças e comidas típicas, bazares e festival de cosplay. Serão mais de 30 expositores com diversos produtos, incluindo artesanais, e 24 artistas se apresentando durante o fim de semana.

O festival é realizado pela Associação Nipo Brasileira com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Em 2019, o grupo promoveu a Festa Nipo Brasileira no recinto da Fidam e o evento passou a integrar o calendário do município, mas, em virtude da pandemia, não foi possível realizá-lo entre 2020 e 2021.

Para este ano, a programação cultural inclui apresentações de grupos de dança típica japonesa; de música brasileira e japonesa, e de taikô (um instrumento de percussão), além de fook trucks com opções da culinária nacional e japonesa, workshop de produtos japoneses, apresentação de coral, oficina de origami e exibição de Kokedama (arranjos de plantas aéreas).

“A celebração de culturas tão diversas e que, ao mesmo tempo, convivem em grande harmonia, como é o caso da brasileira e japonesa, é um momento único de fruição cultural em Americana e convido todas as famílias a participarem deste evento, que tem também um caráter social”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

A entrada para participar do Festival Nipo Americana é um quilo de alimento não perecível, que será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade para a doação a famílias em situação de vulnerabilidade social.

O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, no bairro Jardim São Paulo. Mais informações na Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, pelo telefone: (19) 3408-4800.