Segundo o @SantosFC mais de 200 mil pessoas acompanharam o velório em VILA BELMIRO, contudo jogadores do TETRA e do PENTA não participaram desse momento.

O corpo de Pelé será sepultado nesta terça-feira, na Memorial Necrópole Ecumênica, após o velório na Vila Belmiro, que se encerrou às 10h (de Brasília). A cerimônia passou de 24h de duração.

Entre os clubes brasileiros, apenas Palmeiras, São Paulo, Botafogo e Santos (obviamente) tinham dirigentes no velório do Pelé. E vale lembrar: o Real Madrid enviou representante oficial para se despedir do Rei.