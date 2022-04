Volta do feriado. A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa que o tráfego nas principais rodovias que dão acesso ao litoral paulista e ao interior do Estado de São Paulo não apresenta congestionamento na manhã deste domingo (24).

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI)

Tráfego normal, sem congestionamentos.

Sistema Castello Branco-Raposo Tavares

Rodovia Castello Branco: sem ocorrências ou congestionamentos.

Rodovia Raposo Tavares: sem ocorrências ou congestionamentos.

Rodovia dos Tamoios

Sem ocorrências ou congestionamentos.

Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Sem ocorrências ou congestionamentos.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Sem ocorrências ou congestionamentos.

Rodovia Anhanguera

Sem ocorrências ou congestionamentos.