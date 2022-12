A Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) da Prefeitura de Americana e a Associação Comercial e Industrial de Americana (Acia) anunciaram, na noite de quarta-feira (21), os vencedores do Concurso de Decoração Natalina de 2022 – “EnCantos e Luzes de Natal”. A solenidade foi realizada na Praça Comendador Müller, no Centro, com a participação do prefeito Chico Sardelli, do vice-prefeito Odir Demarchi, da secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, do presidente da Acia, Marcelo Fernandes, entre outros participantes e apoiadores.

Os primeiros lugares ficaram para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana (APAE), categoria empresa, e Neide Rodrigues, categoria residencial, do Parque Novo Mundo.

Na segunda colocação, Nelci Presentes, do bairro Conserva e a residência de Valmir Ferreira, do Jardim dos Lírios.

Ficaram na terceira colocação a Óptica Vértice, do Centro, e a residência de Nádia Valentina Monteiro, do Parque Novo Mundo. Os premiados receberam troféus, jantares e cursos.

O prefeito Chico Sardelli agradeceu a todos os inscritos no concurso e enalteceu a ação. “O concurso mobilizou a população para resgatar o espírito do Natal, estimulando a criatividade e participação das famílias e das empresas e funcionários. Agradecemos a parceria com a Acia e a todos que colaboraram”, disse o prefeito.

A secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, acrescentou que “a ação promovida também ajudou a movimentar o comércio e o turismo, com a atração da iluminação natalina nos imóveis e fachadas”.

O resultado do concurso fez parte do encerramento da programação “EnCantos e Luzes de Natal”, que apresentou o evento “Gran finale”, na Praça Comendador Müller. A atração contou primeiramente com a apresentação da Banda Jazzaldina, e também com a Banda Municipal, Coral Vozes de Americana, Coral Vocalis (maestro Adilson Gombradi), Corda Coral de Americana (maestrina Marília Andrade), além da presença do Presépio Vivo da Casa do Conto.

A iluminação especial na Praça Comendador Müller permanece até 6 de janeiro.