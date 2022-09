TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – AVATAR (3D) DUB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 165min.

Jake Sully (Sam Worthington) ficou paraplégico após um combate na Terra. Ele é selecionado para

participar do programa Avatar em substituição ao seu irmão gêmeo, falecido. Jake viaja a Pandora, uma

lua extraterrestre, onde encontra diversas e estranhas formas de vida. O local é também o lar dos Na’Vi,

seres humanóides que, apesar de primitivos, possuem maior capacidade física que os humanos. Os

Na’Vi têm três metros de altura, pele azulada e vivem em paz com a natureza de Pandora. Os humanos

desejam explorar a lua, de forma a encontrar metais valiosos, o que faz com que os Na’Vi aperfeiçoem

suas habilidades guerreiras. Como são incapazes de respirar o ar de Pandora, os humanos criam seres

híbridos chamados de Avatar. Eles são controlados por seres humanos, através de uma tecnologia que

permite que seus pensamentos sejam aplicados no corpo do Avatar. Desta forma Jake pode novamente

voltar à ativa, com seu Avatar percorrendo as florestas de Pandora e liderando soldados. Até conhecer

Neytiri (Zoe Saldana), uma feroz Na’Vi que conhece acidentalmente e que serve de tutora para sua

ambientação na civilização alienígena.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 – 20h00

Sáb., Dom., Feriado: 16h50 – 20h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – PREDESTINADO: ARIGÓ E O ESPÍRITO DO DR.FRITZ (IMAGEM FILMES)

Drama – Nacional – 14 Anos – Duração: 108min.

Parece impossível, mas esta é uma história real. Através do espírito de Dr. Fritz, médico alemão falecido

durante a Primeira Guerra Mundial, José Arigó (Danton Mello) se tornou uma esperança de cura para

milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele foi alvo de críticas por parte dos mais céticos, mas com o

apoio de sua esposa (Juliana Paes), conseguiu salvar inúmeras vidas por intermédio da cirurgia espiritual.

Predestinado a ajudar sem receber nada em troca, Arigó é hoje reconhecido como um dos maiores

fenômenos mediúnicos da história.

Sáb., Dom., Feriado: 14h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – A MULHER REI – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 135min.

A Mulher Rei acompanha Nanisca (Viola Davis) que foi uma comandante do exército do Reino de Daomé,

um dos locais mais poderosos da África nos séculos XVII e XIX. Durante o período, o grupo militar era

composto apenas por mulheres, entre as guerreiras está a filha de Nanisca, Nawi (Lupita Nyong’o), juntas

elas combateram os colonizadores franceses, tribos rivais e todos aqueles que tentaram escravizar seu

povo e destruir suas terras. Conhecidas como as Amazonas Dahomey, ou Agojie o grupo foi criado por

conta de sua população masculina enfrentar altas baixas na violência e guerra cada vez mais frequentes

com os estados vizinhos da África Ocidental, o que levou Dahomey a ser forçado a dar anualmente

escravos do sexo masculino, particularmente ao Império Oyo, que usou isso para troca de mercadorias

como parte do crescente fenômeno do comércio de escravos na África Ocidental durante a Era dos

Descobrimentos, o que fez com que mulheres fosse alistadas para o combate.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 – 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 16h20 – 19h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 21h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – O LENDÁRIO CÃO GUERREIRO – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 103min.

O perverso vilão felino Ika Chu (Ricky Gervais) e seu capanga Ohga (George Takei) se preparam para

pôr um plano terrível em prática que pode acabar com a cidade de Kakamucho. A tarefa de combater

esse perigo é tomada por Hank (Michael Cera), um cachorro que sonha em ser um grande samurai. Ele

acaba convencendo Jimbo (Samuel L. Jackson), um gato que outrora fora um grande guerreiro, a se

tornar seu mentor, o que faz com que comece uma incrível amizade entre os dois.

Sáb., Dom., Feriado: 14h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – ÓRFÃ 2 – A ORIGEM – DUB (DIAMOND FILMS)

Suspense – Dublado – 16 Anos – Duração: 99min.

A origem da aterrorizante saga de Esther é apresentada neste prequel de A Órfã, sucesso de terror.

ÓRFÃ 2: A ORIGEM conta a história de Leena Klammer (Isabelle Fuhrman), paciente que orquestra uma

brilhante fuga de uma clínica psiquiátrica da Estônia e foge para os Estados Unidos. Ao chegar no país,

Leena assume a identidade “Esther”, a filha desaparecida de uma família rica. No entanto, sua nova vida

traz algo inesperado e ela será confrontada por uma mulher (Julia Stiles) que fará o que for preciso para

proteger sua família.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h30 – 19h40 – 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 15h20 – 17h30 – 19h40 – 21h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

Sáb., Dom., Feriado: 14h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – HOMEM-ARANHA(DB)SEM VOLTA PARA CASA – VERSÃO ESTENDIDA (COLUMBIA PICTURESAventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 157min.

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com as

consequências da sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário.

Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede ao Doutor

Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço

não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa, forçando-o a descobrir o que

realmente significa ser o Homem-Aranha.

Versão Estendida

Qui., Sex., Seg., Ter.: 21h00

Sáb., Dom., Feriado: 21h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – SORRIA – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 115min.

Depois de testemunhar um incidente bizarro e traumático envolvendo um paciente, a Dra. Rose Cotter

começa a experimentar ocorrências assustadoras que ela não consegue explicar. Rose deve enfrentar

seu passado perturbador para sobreviver e escapar de sua nova e horrível realidade.

Qua.: 19h20 – 21h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – INGRESSO PARA O PARAÍSO – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Comédia Romântica – Dublado – 12 Anos – Duração: 104min.

Em Ingresso para o Paraíso, um casal divorciado (George Clooney e Julia Roberts) descobre que a filha

está apaixonada e pretende se casar impulsivamente em Bali. Os dois, então, decidem viajar às pressas

para a ilha e parar o casamento da jovem, impedindo que ela cometa o mesmo erro que eles.

Qui., Sex., Seg.: 18h50

Sáb., Dom., Feriado: 18h50

Ter.: 14h00 – 18h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – MINIONS 2 (DUB) A ORIGEM DE GRU (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 87min.

Minions 2: A Origem de Gru é a continuação das aventuras dos Minions, e desta vez, eles ajudam um Gru

ainda criança, descobrindo como ser vilão. Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de

um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o

suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions.

Juntos, eles exercem suas habilidades enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas

primeiras armas e realizam as primeiras missões. Quando os Vicious 6 expulsam seu líder – o lendário

lutador Wild Knuckles – Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro. A

entrevista não vai bem, e só piora depois que Gru os supera e de repente, o garoto se vê como inimigo

mortal do grupo do mal. Gru se voltará para uma fonte improvável de orientação, o próprio Wild Knuckles,

e descobrirá que até os supervilões precisam de uma ajudinha de seus amigos.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00

Sáb., Dom., Feriado: 17h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

