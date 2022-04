TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – MORBIUS (DUB) (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 105min.

Baseado no personagem de mesmo nome da Marvel Comics, Michael Morbius (Jared Letto) sempre

sofreu com uma condição rara em seu sangue que o faz andar de bengala e desde criança ser excluído

por outros, mas sua vida solitária foi preenchida por livros. Após se formar na faculdade, Doutor Morbius

é renomado na área de biomedicina e tenta achar uma cura para sua rara condição, afim de não apenas

se ajudar, mas ajudar outras pessoas que também sofrem como ele. Experimentando com o DNA de

morcegos, Morbius espera achar a cura e se usa como teste para o soro. Usando o DNA que isolou e

uma mistura de eletrochoque, a cura foi um sucesso temporário, mas os efeitos colaterais acabaram

transformando-o em um pseudo-vampiro e que agora precisa sobreviver como um. Apesar de ganhar

capacidades iguais a de um morcego, Morbius precisa de sangue humano para sobreviver, os efeitos

colaterais também o fez mudar fisicamente, ganhando presas e uma pele pálida. Além disso, a cada

pessoa que ele morde, ela também vira um ser igual a ele.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 21h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – SONIC – O FILME 2 – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Aventura – Dublado – 10 Anos – Duração: 122min.

Sonic – O Filme 2 é uma sequência dos acontecimentos do primeiro live-action de Sonic The Hedgehog,

baseado no videogame de sucesso. Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto

para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá

quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias, o que coincide com o

retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o

poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em

uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40 – 19h20

Sáb., Dom., Feriado: 14h10 – 16h40 – 19h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – ANIMAIS FANTÁSTICOS (ATMOS) DUB OS SEGREDOS DE DUMBLEDORE (WARNER)

Aventura – Dublado – 12 Anos – Duração: 142min.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore é a sequência das aventuras de Newt Scamander

(Eddie Redmayne), um magizoologista que carrega em sua maleta uma coleção de fantásticos animais

do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa vez, ele é convocado por Albus Dumbledore

(Jude Law) na luta contra o vilão Grindelwald (Mads Mikkelsen). A trama verá o célebre bruxo de

Hogwarts, que sabe da busca por controle de Grindelwald e, incapaz de detê-lo sozinho, ele confia no

magizoologista para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma

missão perigosa, na qual eles encontrarão velhos e novos animais fantásticos, além de enfrentar a

crescente legião de seguidores do vilão. O novo filme conecta de vez o mundo de Newt Scamander e

Harry Potter e aprofunda a vida do lendário Diretor de Hogwarts, Dumbledore.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 – 19h45

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 – 16h50 – 19h45

TIVOLI 3 – CIDADE PERDIDA (DUB) (PARAMOUNT PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 112min.

A brilhante, porém reclusa autora Loretta Sage (Sandra Bullock) escreve sobre lugares exóticos em seus

romances populares de aventura, cujas capas são estreladas pelo belo modelo Alan (Channing Tatum),

que tem dedicado sua vida a personificar o personagem herói, Dash. Durante a turnê de promoção de

seu novo livro com Alan, Loretta é raptada por um bilionário excêntrico (Daniel Radcliffe), para que ela o

guie ao tesouro da cidade perdida descrita em seu livro recente. Para provar que é possível ser um herói

na vida real, não somente nas páginas de seus livros, Alan parte para resgatá-la. Forçados a viver uma

aventura épica na selva, o par improvável precisa trabalhar junto para sobreviver e encontrar o antigo

tesouro, antes que seja perdido para sempre.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h30

TIVOLI 3 – DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 3 – UMA AVENTURA NO FIM DO MUNDO (PARIS FILMS)

Animação Infantil – Nacional – Livre – Duração: 105min.

Em Detetives do Prédio Azul 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo, Pippo (Pedro Henriques Motta), Bento

(Anderson Lima) e Sol (Letícia Braga) se vêem em apuros quando Severino (Ronaldo Reis) encontra um

objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia era, na verdade, uma

das faces do ‘Medalhão de Uzur’, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no

mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro tão querido por todos começa a se

transformar em uma figura malígna.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 – 19h00

TIVOLI 3 – ANIMAIS FANTÁSTICOS (LEG) OS SEGREDOS DE DUMBLEDORE (WARNER)

Aventura – Legendado – 12 Anos – Duração: 142min.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore é a sequência das aventuras de Newt Scamander

(Eddie Redmayne), um magizoologista que carrega em sua maleta uma coleção de fantásticos animais

do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa vez, ele é convocado por Albus Dumbledore

(Jude Law) na luta contra o vilão Grindelwald (Mads Mikkelsen). A trama verá o célebre bruxo de

Hogwarts, que sabe da busca por controle de Grindelwald e, incapaz de detê-lo sozinho, ele confia no

magizoologista para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma

missão perigosa, na qual eles encontrarão velhos e novos animais fantásticos, além de enfrentar a

crescente legião de seguidores do vilão. O novo filme conecta de vez o mundo de Newt Scamander e

Harry Potter e aprofunda a vida do lendário Diretor de Hogwarts, Dumbledore.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h10

Sáb., Dom., Feriado: 21h10

TIVOLI 4 – CIDADE PERDIDA (DUB) (PARAMOUNT PICTURES)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 112min.

A brilhante, porém reclusa autora Loretta Sage (Sandra Bullock) escreve sobre lugares exóticos em seus

romances populares de aventura, cujas capas são estreladas pelo belo modelo Alan (Channing Tatum),

que tem dedicado sua vida a personificar o personagem herói, Dash. Durante a turnê de promoção de

seu novo livro com Alan, Loretta é raptada por um bilionário excêntrico (Daniel Radcliffe), para que ela o

guie ao tesouro da cidade perdida descrita em seu livro recente. Para provar que é possível ser um herói

na vida real, não somente nas páginas de seus livros, Alan parte para resgatá-la. Forçados a viver uma

aventura épica na selva, o par improvável precisa trabalhar junto para sobreviver e encontrar o antigo

tesouro, antes que seja perdido para sempre.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h40 – 19h10

TIVOLI 4 – CIDADE PERDIDA (LEG) (PARAMOUNT PICTURES)

Aventura / Ação – Legendado – 14 Anos – Duração: 112min.

A brilhante, porém reclusa autora Loretta Sage (Sandra Bullock) escreve sobre lugares exóticos em seus

romances populares de aventura, cujas capas são estreladas pelo belo modelo Alan (Channing Tatum),

que tem dedicado sua vida a personificar o personagem herói, Dash. Durante a turnê de promoção de

seu novo livro com Alan, Loretta é raptada por um bilionário excêntrico (Daniel Radcliffe), para que ela o

guie ao tesouro da cidade perdida descrita em seu livro recente. Para provar que é possível ser um herói

na vida real, não somente nas páginas de seus livros, Alan parte para resgatá-la. Forçados a viver uma

aventura épica na selva, o par improvável precisa trabalhar junto para sobreviver e encontrar o antigo

tesouro, antes que seja perdido para sempre.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 21h30

TIVOLI 4 – DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 3 – UMA AVENTURA NO FIM DO MUNDO (PARIS FILMS)

Animação Infantil – Nacional – Livre – Duração: 105min.

Em Detetives do Prédio Azul 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo, Pippo (Pedro Henriques Motta), Bento

(Anderson Lima) e Sol (Letícia Braga) se vêem em apuros quando Severino (Ronaldo Reis) encontra um

objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia era, na verdade, uma

das faces do ‘Medalhão de Uzur’, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no

mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro tão querido por todos começa a se

transformar em uma figura malígna.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00

Sáb., Dom., Feriado: 17h00

PARKCITY SUMARÉ

SALA 4

21/04/2022 – Quinta-Feira: 14:20h

22/04/2022 – Sexta-Feira: 14:20h

23/04/2022 – Sábado: 14:20h

24/04/2022 – Domingo: 14:20h

