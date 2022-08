TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – X – A MARCA DA MORTE – DUB (PLAYARTE)

Terror / Suspense – Dublado – 18 Anos – Duração: 105min.

Em 1979, um grupo de jovens cineastas se propôs a fazer um filme adulto na zona rural do Texas, mas

quando seus solitários e idosos anfitriões os pegam em flagrante, o elenco se vê lutando por suas vidas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h40 – 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 17h40 – 21h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – MINIONS 2 (DUB) A ORIGEM DE GRU (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 87min.

Minions 2: A Origem de Gru é a continuação das aventuras dos Minions, e desta vez, eles ajudam um Gru

ainda criança, descobrindo como ser vilão. Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de

um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o

suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions.

Juntos, eles exercem suas habilidades enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas

primeiras armas e realizam as primeiras missões. Quando os Vicious 6 expulsam seu líder – o lendário

lutador Wild Knuckles – Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro. A

entrevista não vai bem, e só piora depois que Gru os supera e de repente, o garoto se vê como inimigo

mortal do grupo do mal. Gru se voltará para uma fonte improvável de orientação, o próprio Wild Knuckles,

e descobrirá que até os supervilões precisam de uma ajudinha de seus amigos.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h50 – 19h50

Sáb., Dom., Feriado: 15h50 – 19h50

TIVOLI 1 – DC LIGA DOS SUPERPETS – DUB (WARNER)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 106min.

Em DC Liga dos Super-Pets, Krypto, o Super-Cão, e Superman são melhores amigos, inseparáveis, que

combatem o crime em Metropolis lado a lado e compartilham os mesmos superpoderes. Quando

Superman e os membros da Liga da Justiça são sequestrados, Krypto deve convencer um atrapalhado

bando de um abrigo de animais – Ace, o Batcão; PB, A Poderosa Oinc; Merton, a Tartaruga-Foguete; e

Chip, O Esquilo – a dominar seus poderes recém-descobertos e ajudá-lo a resgatar os super-heróis.

Sáb., Dom., Feriado: 13h40

TIVOLI 2 – TREM-BALA (ATMOS) DUB (COLUMBIA PICTURES)

Ação/Comédia – Dublado – 16 Anos – Duração: 126min.

Cinco assassinos a bordo de um trem-bala em movimento rápido descobrem que suas missões têm algo

em comum.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40 – 19h15

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 – 16h40 – 19h15

TIVOLI 2 – A FERA – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Suspense – Dublado – 14 Anos – Duração: 96min.

Em A Fera, o Dr. Nate Samuels (Idris Elba) é um homem que perdeu a mulher recentemente, e decide

fazer uma viagem com as filhas para uma reserva na África do Sul, onde conheceu a esposa. Mas o que

começa como uma viagem tranquila, acaba se tornando um pesadelo quando eles passam a ser

perseguidos por um leão.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 21h50

TIVOLI 3 – THOR: AMOR E TROVÃO – DUB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 119min.

Thor: Amor e Trovão é quarta aventura solo de Thor (Chris Hemsworth), personagem da Marvel. O

próximo filme do super-herói pretende ser a sequência direta de Thor: Ragnarok e o 29º filme do Universo

Cinematográfico Marvel. O longa, além de representar os acontecimentos de Thor: Ragnarok, promove a

volta de Jane Foster (Natalie Portman), que se transforma na versão feminina de Thor. Os Guardiões da

Galáxia terão papel importante na história, trazendo aventuras que podem fazer o filho de Odin

questionar seu papel enquanto Deus do Trovão, precisando contar com o apoio de grandes aliados como

Valquíria (Tessa Thompson) e Korg (Taika Waititi) para enfrentar suas lutas. O filme ainda apresenta

Gorr (Christian Bale) – sendo o grande vilão da narrativa – e ainda, Zeus (Russell Crowe).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h15

Sáb., Dom., Feriado: 16h30 – 21h15

TIVOLI 3 – PAPAI É POP (GALERIA DISTRIBUIDORA)

Comédia – Nacional – 12 Anos – Duração: 109min.

PAPAI É POP é uma comédia para toda a família que conta a história de Tom (Lázaro Ramos), um

homem comum que vê sua vida mudar ao se tornar pai. Ao lado da esposa Elisa (Paolla Oliveira), Tom

precisa aprender na prática como cuidar da filha e, em meio a situações divertidas e emocionantes do

cotidiano, apresenta uma transformação interior que conflita com a forma como a sociedade enxerga um

pai presente. Livremente inspirado no best-seller “O Papai é Pop”, de Marcos Piangers, o filme é

estrelado por Lázaro Ramos, Paolla Oliveira, Elisa Lucinda e grande elenco.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 – 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h15 – 19h00

TIVOLI 4 – O PALESTRANTE (DOWNTOWN FILMES)

Comédia Romântica – Nacional – 14 Anos – Duração: 104min.

Em O Palestrante, Guilherme (Fábio Porchat), um contador sem perspectivas que acaba de ser demitido

e abandonado pela noiva, viaja para o Rio de Janeiro com o objetivo de resolver pendências da empresa

que o demitiu. Sem encontrar um rumo na vida, ele é confundido com um famoso palestrante

motivacional. Em um impulso de quem não tem nada a perder, assume o lugar do tal Marcelo, sem saber

que se trata de um palestrante motivacional contratado para animar os funcionários da empresa de

Denise (Dani Calabresa). Guilherme tem que colocar todos pra cima, mas talvez ele também precise

desse novo Marcelo para mudar de vida, e ao tomar seu lugar, ele vai tentar achar uma razão própria

para viver.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h20

Sáb., Dom., Feriado: 17h20

TIVOLI 4 – GÊMEO MALIGNO – DUB (PARIS FILMS)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 108min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 15h00 – 21h30

PARKCITY SUMARÉ

MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU (D) (DUBLADO) (MINIONS: THE RISE OF GRU)

Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Kyle Balda Brad Ableson, Duração: 01:28:00h, com: .

SALA 3

11/08/2022 – Quinta-Feira: 16:00h – 19:00h

12/08/2022 – Sexta-Feira: 16:00h – 19:00h

13/08/2022 – Sábado: 15:00h – 17:00h – 19:00h

14/08/2022 – Domingo: 15:00h – 17:00h – 19:00h

15/08/2022 – Segunda-Feira: 16:00h – 19:00h

16/08/2022 – Terça-Feira: 16:00h – 19:00h

17/08/2022 – Quarta-Feira: 16:00h – 19:00h

THOR: AMOR E TROVÃO (D) (DUBLADO) (THOR: LOVE AND THUNDER)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Taika Waititi, Duração: 01:59:00h, com: Chris Hemsworth Tessa Thompson

Natalie Portman

SALA 3

11/08/2022 – Quinta-Feira: 21:00h

12/08/2022 – Sexta-Feira: 21:00h

13/08/2022 – Sábado: 21:00h

14/08/2022 – Domingo: 21:00h

15/08/2022 – Segunda-Feira: 21:00h

16/08/2022 – Terça-Feira: 21:00h

17/08/2022 – Quarta-Feira: 21:00h

O TELEFONE PRETO (D) (DUBLADO) (THE BLACK PHONE)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Scott Derrickson, Duração: 01:43:00h, com: Ethan Hawke, Jeremy Davies,

James Ransone

SALA 4

11/08/2022 – Quinta-Feira: 21:50h

12/08/2022 – Sexta-Feira: 21:50h

13/08/2022 – Sábado: 21:50h

14/08/2022 – Domingo: 21:50h

15/08/2022 – Segunda-Feira: 21:50h

16/08/2022 – Terça-Feira: 21:50h

17/08/2022 – Quarta-Feira: 21:50h

DC LIGA DOS SUPERPETS (D) (DUBLADO) (DC SUPER PETS)

Ano de Produção: 2021, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jared Stern, Sam Levine, Duração: 01:46:00h, com: .

SALA 1

11/08/2022 – Quinta-Feira: 17:05h

12/08/2022 – Sexta-Feira: 17:05h

13/08/2022 – Sábado: 14:45h – 17:05h

14/08/2022 – Domingo: 14:45h – 17:05h

15/08/2022 – Segunda-Feira: 17:05h

16/08/2022 – Terça-Feira: 17:05h

17/08/2022 – Quarta-Feira: 17:05h

TREM-BALA (D) (DUBLADO) (BULLET TRAIN)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: David Leitch, Duração: 02:06:00h, com: Brad Pitt Brian Tyree Henry Joey King

SALA 1

11/08/2022 – Quinta-Feira: 19:20h – 21:55h

12/08/2022 – Sexta-Feira: 19:20h – 21:55h

13/08/2022 – Sábado: 19:20h – 21:55h

14/08/2022 – Domingo: 19:20h – 21:55h

15/08/2022 – Segunda-Feira: 19:20h – 21:55h

16/08/2022 – Terça-Feira: 19:20h – 21:55h

17/08/2022 – Quarta-Feira: 19:20h – 21:55h

SALA 5

13/08/2022 – Sábado: 14:25h

14/08/2022 – Domingo: 14:25h

O PALESTRANTE (IDIOMA ORIGINAL) (O PALESTRANTE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 201, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Marcelo Antunez, Duração: 01:44:00h, com: Fábio Porchat, Dani

Calabresa, Antonio Tabet

SALA 5

11/08/2022 – Quinta-Feira: 17:00h

12/08/2022 – Sexta-Feira: 17:00h

13/08/2022 – Sábado: 17:00h

14/08/2022 – Domingo: 17:00h

15/08/2022 – Segunda-Feira: 17:00h

16/08/2022 – Terça-Feira: 17:00h

17/08/2022 – Quarta-Feira: 17:00h

A FERA (D) (DUBLADO) (BEAST)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Baltasar Kormákur, Duração: 01:36:00h, com: Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana

Halley

SALA 2

11/08/2022 – Quinta-Feira: 15:20h – 19:10h – 21:20h

12/08/2022 – Sexta-Feira: 15:20h – 19:10h – 21:20h

13/08/2022 – Sábado: 14:40h – 16:50h – 19:10h – 21:20h

14/08/2022 – Domingo: 14:40h – 16:50h – 19:10h – 21:20h

15/08/2022 – Segunda-Feira: 15:20h – 19:10h – 21:20h

16/08/2022 – Terça-Feira: 15:20h – 19:10h – 21:20h

17/08/2022 – Quarta-Feira: 15:20h – 19:10h – 21:20h

PAPAI É POP (IDIOMA ORIGINAL) (PAPAI É POP)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2018, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Caito Ortiz, Duração: 01:49:00h, com: Lázaro Ramos, Paolla Oliveira,

Malu Aloise

SALA 4

11/08/2022 – Quinta-Feira: 14:50h – 17:10h – 19:30h

12/08/2022 – Sexta-Feira: 14:50h – 17:10h – 19:30h

13/08/2022 – Sábado: 14:50h – 17:10h – 19:30h

14/08/2022 – Domingo: 14:50h – 17:10h – 19:30h

15/08/2022 – Segunda-Feira: 14:50h – 17:10h – 19:30h

16/08/2022 – Terça-Feira: 14:50h – 17:10h – 19:30h

17/08/2022 – Quarta-Feira: 14:50h – 17:10h – 19:30h

GÊMEO MALIGNO (D) (DUBLADO) (THE TWIN)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Taneli Mustonen, Duração: 01:48:00h, com: Teresa Palmer, Steven Cree,

Barbara Marten

SALA 5

11/08/2022 – Quinta-Feira: 19:20h – 21:40h

12/08/2022 – Sexta-Feira: 19:20h – 21:40h

13/08/2022 – Sábado: 19:20h – 21:40h

14/08/2022 – Domingo: 19:20h – 21:40h

15/08/2022 – Segunda-Feira: 19:20h – 21:40h

16/08/2022 – Terça-Feira: 19:20h – 21:40h

17/08/2022 – Quarta-Feira: 19:20h – 21:40h