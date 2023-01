Veja onde deve faltar água esta 3a

Intervenções em reservatórios poderão afetar abastecimento de água esta terça-feira

Duas ações programadas pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste nos reservatórios do São Fernando e da ETA IV (Estação de Tratamento de Água) poderão afetar o fornecimento de água na terça-feira, das 8 às 20 horas. Os bairros que poderão ser afetados nesse período são: Terras de Santa Bárbara, Souza Queiroz, Jardim Conceição, Jardim Alphacenter, Ferdinando Mollon, São Fernando, Jardim Pérola e Loteamento Industrial Antônio Zanaga.

As intervenções são necessárias e correspondem aos serviços de limpeza e desinfecção no reservatório apoiado do São Fernando e da interligação da nova adutora da Zona Leste na saída do reservatório da ETA IV, no Souza Queiroz. Ações que caracterizam melhorias para essa região. O DAE solicita a compreensão dos moradores e orienta para a economia de água da caixa do imóvel. Evitar lavar quintal, veículos e consumir somente o necessário podem ajudar amenizar uma possível falta de água nesse dia.

Os telefones para informações são 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910, atendimento todos os dias, das 6 a meia-noite, ou por mensagem de textos para o WhatsApp: 9.9992-6848, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

