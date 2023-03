O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou indicações na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura serviços de reparo asfáltico em vias públicas localizadas no Residencial Praia dos Namorados.

Nos documentos, Juninho indica os serviços de recuperação para as ruas Valter Françoso, Marcelo Seleghini, Alfeu de Santarosa, Fortunato Nardini, e Antônio Camargo Neves. “Tenho atuado firme no local para que seja dada a devida atenção ao principal problema relatado pelos moradores, o asfalto. Desde 2017, conforme indicação protocolada na Câmara Municipal, cobro o recapeamento do bairro. Além disso, podas e tapa buracos complementam as várias reivindicações”, aponta o autor.

“A prefeitura tem ciência das condições do local e afirma que serão feitas melhorias. Outra importante cobrança, que afeta diretamente os moradores do local, é o recapeamento da Avenida Centurione Boer”, conclui Juninho. As indicações foram aprovadas e serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Gualter Amado pede providências na Estrada da Balsa

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo providências ao Poder Executivo sobre melhorias na Estrada da Balsa

No documento, o parlamentar lembra que a estrada é utilizada por motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas, que necessitam de medidas urgentes para melhorias e segurança. “Não existe passeio público ou acostamento e a sinalização de solo é precária. Além disso, é necessária limpeza e roçagem do mato à margem do asfalto, que também está em péssima condição, com muitos buracos em toda sua extensão. Da forma que se encontra a Estrada da Balsa, a probabilidade de acidentes é muito grande”, aponta Gualter.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (14) e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

LEIA TAMBÉM: Omar visita Câmara esta sexta

Thiago Brochi discute problema de enxurrada em garagem de edifício na Rua Dom Pedro II

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), reuniu-se nesta sexta-feira (10) com moradores do Edifício Mar Del Plata, na Rua Dom Pedro II, na Vila Santa Catarina. O objetivo foi ouvir sobre demanda de infraestrutura no local, que sofre com alagamentos em dias de chuvas.

O parlamentar se reuniu com Otacílio e Suzana Madruga, morador e síndica do edifício localizado próximo à esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto e possui doze unidades habitacionais. A garagem é subterrânea e sofre alagamentos intensos.

“A água que vem das partes mais altas desce e invade a garagem. Inclusive já tivemos problemas de carros alagados e arrastados”, relatou Suzana. A síndica citou que, dependendo da intensidade da chuva, o acúmulo de água chega a um metro na parede.

“Vou me reunir com secretários municipais e levar essa demanda até a prefeitura, para buscarmos soluções de engenharia para amenizar o problema”, comentou Brochi. O presidente da Câmara também vai encaminhar indicação pedindo as melhorias.

Marcos Caetano indica reparo asfáltico em via pública da Vila Mariana

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo ao Departamento de Água e Esgoto (DAE) o reparo em afundamento de asfalto na Rua Ferrúcio Astorre, no cruzamento com a Rua Jair Amorim, na região da Vila Mariana.

No documento, o parlamentar relata que moradores procuraram seu gabinete solicitando intermédio junto ao Poder Executivo para que seja feito o serviço no endereço mencionado, pois o problema vem causando transtornos e riscos a pedestres, motoristas e ciclistas que passam por ali diariamente, além de causar danos aos veículos.

“Visitei a região após várias reclamações dos moradores e fiscalizei a obra executada. Fomos informados de que o serviço foi feito pelo DAE, mas novamente o local está afundando e prejudicando o trânsito. Solicito o reparo através de indicação e vamos cobrar pela solução do problema”, apontou Caetano.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária (14) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Vagner Malheiros cobra cumprimento de lei estadual que prevê serviços públicos a pessoas com Transtorno do Espectro Autista

O vereador Vagner Malheiros (PSDB) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações à prefeitura sobre o cumprimento da Lei Estadual nº 16.756/18, que dispõe sobre serviços públicos ofertados a pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

No documento, o parlamentar aponta que a norma determina que pessoas com transtorno do espectro autista tenham prioridade em serviços públicos, da mesma forma que ocorre com pessoas com deficiência, idosos e gestantes. A lei obriga ainda o poder público a inserir o símbolo mundial da conscientização sobre o transtorno nas placas de atendimento prioritário.

“Tenho recebido algumas reclamações de mães que, ao procurarem a emergência do Hospital Municipal para o atendimento médico a seus filhos, encontram dificuldades. Segundo elas, esse direito ao atendimento prioritário não tem sido respeitado e nas dependências do hospital não existem cartazes que relatam a prioridade”, afirma Malheiros.

No requerimento, Malheiros pergunta se pessoas com transtorno do espectro autista recebem prioridade quando procuram atendimento médico no Hospital Municipal ou nas unidades básicas de saúde; se os funcionários públicos que atendem diretamente os cidadãos são instruídos quanto ao cumprimento da lei; e se existem cartazes informando o direito ao atendimento prioritário.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (14). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.