Horóscopo de domingo 23 de outubro de 2022

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Agora você está em um momento crucial em sua vida, em que pode encontrar o verdadeiro amor. Contudo, deve encontrar primeiro a plenitude da vida. Assim, Vênus vai lhe dar…

Dinheiro & Trabalho: Terá um futuro de grandes projeções com seu trabalho, pode ser algo muito bom se você fizer a sua parte. Ainda mais que provavelmente receba uma mão de alguém que não esperava, não…

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Desde já, no campo do amor, terá bons momentos. Alguém do seu círculo de conhecidos vai chamar muito sua atenção. Seu magnetismo fará com que saiam faíscas na troca…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite este dia para analisar quais jogadas vai realizar para progredir na sua carreira. Agora a organização será peça fundamental no seu trabalho e na gestão das relações profissionais. Suas…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: De antemão, você deve colocar toda a sua atenção em seu relacionamento de amizade. Assim perceberá que essa pessoa está se tornando muito mais do que uma amiga. Além do carinho…

Dinheiro & Trabalho: Lembre-se de estabelecer metas muito maiores para subir na sua vida profissional. Portanto procure fazer isso a partir de hoje. Planeje o que deseja alcançar e depois execute os passos para…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: É possível que deseje começar uma nova vida com alguém que já declarou seu interesse por você. Assim, seu desejo de experimentar coisas novas, de sentir emoções novamente será renovado…

Dinheiro & Trabalho: Antecipadamente saiba que nos próximos dias o trabalho será árduo. Para manter-se concentrado poderá lhe custar um pouco mais. Contudo, você se sentirá parte de um todo que realmente…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Desde o primeiro minuto que você olhar para alguém que gosta, vai sentir o amor e a paixão vindo dela. Assim, os assuntos românticos serão destaque neste momento. Perceberá que…

Dinheiro & Trabalho: É hora de enfrentar algumas mudanças do ciclo profissional com otimismo e determinação. Desse modo, a partir de amanhã esforce-se mais para ser o melhor e com certeza irá consegui-lo…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: No plano sentimental está em um daqueles dias em que o Sol brilhará especialmente para você. Finalmente a felicidade estenderá sua mão para que experimente belas sensações no…

Dinheiro & Trabalho: Para crescer a nível de trabalho deve estar disposto a embarcar em um novo projeto profissional. Portanto, defina alguns novos desafios pessoais que o farão ver seu mundo de trabalho de outro…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Neste dia e em todos os aspectos da vida, o amor será o que exigirá mais energia de você. Nesse ínterim, as estrelas indicam uma tendência para desejar com paixão alguém que conhece…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento vai perceber que pode alcançar o que se propor a nível de trabalho e financeiro. O sucesso estará esperando por você. Talvez tenha que enfrentar alguns obstáculos no trabalho…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Vai ser influenciado pela Lua de forma positiva nos assuntos do coração. Portanto, aproveite esta oportunidade astral para expressar o que você sente sem medo. Ouça a suave canção…

Dinheiro & Trabalho: À primeira vista, uma influência astral positiva no seu trabalho começará a dar um brilho especial nos assuntos profissionais. A participação na vida social que envolve sua carreira o levará a dar…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Antes de tudo, saiba aproveitar a nova oportunidade que o destino lhe traz no amor e viva-a de forma feliz. Não deixe que o passado o impeça de avançar, viva o presente pensando no…

Dinheiro & Trabalho: Finalmente uma questão que você esperava há meses vai se materializar e adquirirá o significado que queria. Isso atrairá melhorias para sua vida. Não demorará muito para que veja os resultados…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Atualmente é bem provável que você deseje um vínculo maior com alguém que por enquanto é apenas uma amizade. Apenas mergulhe no significado do amor e da paixão com essa…

Dinheiro & Trabalho: Novas oportunidades estão chegando no seu trabalho, seu desempenho pode aumentar sua confiança. Dessa forma, começará a ter um progresso notável em sua carreira a partir dos próximos…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Durante este dia, com alguém do seu meio, você vai gostar de mostrar ousadia e paixão nessa relação. Da mesma forma, poderá manifestar sua sensualidade e elegância sem medo. Assim…

Dinheiro & Trabalho: No campo do trabalho é provável que receba boas oportunidades para crescer aumentando a confiança em si mesmo. Desse modo, sendo positivo e realizando suas tarefas com eficácia poderá…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A princípio, os aspectos astrológicos do céu irão ajudá-lo a melhorar sua comunicação com alguém que lhe interessa muito. Será de uma forma mais amigável, diplomática e aberta. Contudo…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento, no trabalho, você vai consolidar todas as iniciativas profissionais que iniciou. Dessa forma, poderá ser o centro das atenções e alcançar sucessos que talvez não tenha conseguido…