TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – HOMEM-FORMIGA E A VESPA (DUB) QUANTUMANIA (DISNEY)

Ação/Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 125min.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é a continuação da franquia de sucesso da Marvel,

acompanhando Scott Lang (Paul Rudd) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) em suas jornadas como

super-heróis. Scott e sua família são puxados para o Reino Quântico, onde eles percisarão enfrentar um

novo e terrível vilão: Kang, o Conquistador e M.O.D.O.K

Qui., Sex., Seg., Ter.: 16h30 – 19h00 – 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h30 – 19h00 – 21h30

Qua.: 16h30

TIVOLI 1 – GATO DE BOTAS 2 (DUB) O ÚLTIMO PEDIDO (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 102min.

Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou

seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito

de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira

– que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa – para continuar vivo. Então, o destemido

bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos,

capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Sáb., Dom., Feriado: 14h15

TIVOLI 1 – SHAZAM! FÚRIA DOS DEUSES – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 130min.

Shazam! Fury of the Gods (no original) é a sequência do primeiro filme do herói que acompanha as

aventuras do adolescente orfão Billy Batson (Asher Angel). Basta gritar uma palavra – SHAZAM! – para

que o jovem se transforme no super-herói adulto Shazam (Zachary Levi), dom que recebeu de um antigo

mago. Um menino dentro de um corpo de herói, Shazam se diverte com seus superpoderes e começa a

testar os limites de suas habilidades, mesmo que precise dominar estes poderes rapidamente para lutar

contra as forças do mal, nessa nova aventura.

Qua.: 19h00 – 21h40

TIVOLI 2 – PÂNICO VI (ATMOS) 3D DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Terror – Dublado – 18 Anos – Duração: 123min.

Sam (Melissa Barrera), Tara (Jenna Ortega) e seus dois amigos sobreviveram a um massacra terrível em

Woodsboro no ano anterior. Para tentar recomeçar a vida, os jovens decidem se mudar para a agitada

cidade de Nova Iorque.

No entanto, uma nova versão Ghostface tentará matá-los a todo custo, dessa vez ainda mais brutal e

determinado a acabar de vez com essa história envolvendo as irmãs Carpenter.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40 – 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 16h40 – 21h40

TIVOLI 2 – PÂNICO VI – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Terror – Dublado – 18 Anos – Duração: 123min.

Sam (Melissa Barrera), Tara (Jenna Ortega) e seus dois amigos sobreviveram a um massacra terrível em

Woodsboro no ano anterior. Para tentar recomeçar a vida, os jovens decidem se mudar para a agitada

cidade de Nova Iorque.

No entanto, uma nova versão Ghostface tentará matá-los a todo custo, dessa vez ainda mais brutal e

determinado a acabar de vez com essa história envolvendo as irmãs Carpenter.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h10 – 19h10

Qua.: 19h15

TIVOLI 3 – CREED III – DUB (WARNER)

Drama – Dublado – 12 Anos – Duração: 116min.

Em Creed III, continuação do longa de 2018, Michael B. Jordan volta a interpretar Adonis Creed. Depois

de dominar o mundo do boxe, Adonis Creed vem prosperando tanto na carreira quanto na vida familiar.

Quando um amigo de infância e ex-prodígio do boxe, Damian (Jonathan Majors), ressurge depois de

cumprir uma longa sentença na prisão, ele está ansioso para provar que merece sua chance no ringue.

Damian pede a ajuda de Creed para que ele o ajude a voltar para os campeonatos de luta. Apesar de

tudo, dezoito anos na prisão mudam a pessoa e Damian não está nada satisfeito que Creed “tomou seu

lugar” no ringue de boxe. Dois velhos amigos então vão lutar para enfrentar seus passados juntos e

enfrentar o futuro que os aguarda. Para acertar as contas, Adonis deve colocar seu futuro em risco para

lutar contra Damian – um lutador que não tem nada a perder.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 16h50 – 19h20 – 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 – 16h50 – 19h20 – 21h45

Qua.: 16h50 – 21h45

TIVOLI 4 – 65 – AMEAÇA PRÉ-HISTÓRICA – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Ação / Suspense – Dublado – 12 Anos – Duração: 94min.

Durante uma viagem espacial, o astronauta Mills (Adam Driver) sobrevive a um acidente catastrófico e cai

em um planeta desconhecido. No entanto, logo ele descobre que, na verdade, está preso no planeta

Terra… 65 milhões de anos atrás.

Para aproveitar sua única chance de resgate, ele e a colega sobrevivente Koa (Ariana Greenblatt) devem

cruzar um terreno desconhecido e cheio de criaturas pré-históricas perigosas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h50 – 19h50 – 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 17h50 – 19h50 – 21h50

TIVOLI 4 – DESAPARECIDA – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Drama – Dublado – 14 Anos – Duração: 110min.

June está a procura de respostas depois que sua mãe desapareceu enquanto estava em uma viagem de

férias na Colômbia com seu novo namorado. Diante de um cenário nada favorável e tendo de lidar com

as leis internacionais, ela usa de suas habilidades digitais para descobrir o que realmente aconteceu, mas

encontra mais obstáculos do que respostas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h40

Sáb., Dom., Feriado: 15h40

TIVOLI 4 – AS MÚMIAS E O ANEL PERDIDO – DUB (WARNER)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 88min.

Neste submundo o protagonista vai se casar com a filha do faraó. Mas, parece que os planos do

casamento vão atrasar, já que o arqueólogo inglês Lord Carnaby entra na pirâmide e rouba o anel de

noivado. Para recuperar a joia, o casal deve invadir o mundo dos humanos para recuperar o anel e poder

se casar.

Sáb., Dom., Feriado: 13h50

PARKCITY SUMARÉ

GATO DE BOTAS 2: O ÚLTIMO PEDIDO (D) (DUBLADO) (PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH)

Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Joel Crawford, Duração: 01:42:00h, com: .

SALA 2

09/03/2023 – Quinta-Feira: 17:15h

10/03/2023 – Sexta-Feira: 17:15h

11/03/2023 – Sábado: 17:15h

12/03/2023 – Domingo: 17:15h

13/03/2023 – Segunda-Feira: 17:15h

14/03/2023 – Terça-Feira: 17:15h



HOMEM-FORMIGA E A VESPA:QUANTUMANIA (D) (DUBLADO) (ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Peyton Reed, Duração: 02:05:00h, com: Paul Rudd, Evangeline

Lilly, Jonathan Majors

SALA 1

09/03/2023 – Quinta-Feira: 15:10h – 21:50h

10/03/2023 – Sexta-Feira: 15:10h – 21:50h

11/03/2023 – Sábado: 14:05h – 16:40h – 21:50h

12/03/2023 – Domingo: 14:05h – 16:40h – 21:50h

13/03/2023 – Segunda-Feira: 15:10h – 21:50h

14/03/2023 – Terça-Feira: 15:10h – 21:50h

15/03/2023 – Quarta-Feira: 15:10h – 21:50h



HOMEM-FORMIGA E A VESPA:QUANTUMANIA 3D(D) (DUBLADO) (ANT-MAN AND THE WASP:

QUANTUMANIA)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Peyton Reed, Duração: 02:05:00h, com: Paul Rudd, Evangeline

Lilly, Jonathan Majors

SALA 1

09/03/2023 – Quinta-Feira: 19:15h

10/03/2023 – Sexta-Feira: 19:15h

11/03/2023 – Sábado: 19:15h

12/03/2023 – Domingo: 19:15h

13/03/2023 – Segunda-Feira: 19:15h

14/03/2023 – Terça-Feira: 19:15h

15/03/2023 – Quarta-Feira: 19:15h



AS MÚMIAS E O ANEL PERDIDO (D) (DUBLADO) (MUMMIES)

Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Juan Jesús García Galocha, Duração: 01:28:00h, com: .

SALA 5

09/03/2023 – Quinta-Feira: 14:55h

10/03/2023 – Sexta-Feira: 14:55h

11/03/2023 – Sábado: 14:55h

12/03/2023 – Domingo: 14:55h

13/03/2023 – Segunda-Feira: 14:55h

14/03/2023 – Terça-Feira: 14:55h

15/03/2023 – Quarta-Feira: 14:55h



PÂNICO VI (D) (DUBLADO) (SCREAM VI)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Duração: 02:03:00h, com: Jenna

Ortega, Melissa Barrera, Courtney Cox

SALA 3

09/03/2023 – Quinta-Feira: 15:30h

10/03/2023 – Sexta-Feira: 15:30h

11/03/2023 – Sábado: 14:00h – 16:30h

12/03/2023 – Domingo: 14:00h – 16:30h

13/03/2023 – Segunda-Feira: 15:30h

14/03/2023 – Terça-Feira: 15:30h

15/03/2023 – Quarta-Feira: 15:30h

SALA 5

09/03/2023 – Quinta-Feira: 19:15h – 21:45h

10/03/2023 – Sexta-Feira: 19:15h – 21:45h

11/03/2023 – Sábado: 19:15h – 21:45h

12/03/2023 – Domingo: 19:15h – 21:45h

13/03/2023 – Segunda-Feira: 19:15h – 21:45h

14/03/2023 – Terça-Feira: 19:15h – 21:45h

15/03/2023 – Quarta-Feira: 19:15h – 21:45h



PÂNICO VI 3D (D) (DUBLADO) (SCREAM VI)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Duração: 02:03:00h, com: Jenna

Ortega, Melissa Barrera, Courtney Cox

SALA 3

09/03/2023 – Quinta-Feira: 19:00h – 21:30h

10/03/2023 – Sexta-Feira: 19:00h – 21:30h

11/03/2023 – Sábado: 19:00h – 21:30h

12/03/2023 – Domingo: 19:00h – 21:30h

13/03/2023 – Segunda-Feira: 19:00h – 21:30h

14/03/2023 – Terça-Feira: 19:00h – 21:30h

15/03/2023 – Quarta-Feira: 19:00h – 21:30h



CREED III (D) (DUBLADO) (CREED III)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Michael B. Jordan, Duração: 01:55:00h, com: Jonathan Majors,

Michael B. Jordan, Tessa Thompson

SALA 2

09/03/2023 – Quinta-Feira: 14:50h – 19:30h – 21:55h

10/03/2023 – Sexta-Feira: 14:50h – 19:30h – 21:55h

11/03/2023 – Sábado: 14:50h – 19:30h – 21:55h

12/03/2023 – Domingo: 14:50h – 19:30h – 21:55h

13/03/2023 – Segunda-Feira: 14:50h – 19:30h – 21:55h

14/03/2023 – Terça-Feira: 14:50h – 19:30h – 21:55h

15/03/2023 – Quarta-Feira: 15:20h



DESAPARECIDA (D) (DUBLADO) (MISSING)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Nicholas D. Johnson e Will Merrick, Duração: 01:50:00h, com: Nia

Long, Amy Landecker, Storm Reid

SALA 5

09/03/2023 – Quinta-Feira: 16:55h

10/03/2023 – Sexta-Feira: 16:55h

11/03/2023 – Sábado: 16:55h

12/03/2023 – Domingo: 16:55h

13/03/2023 – Segunda-Feira: 16:55h

14/03/2023 – Terça-Feira: 16:55h

15/03/2023 – Quarta-Feira: 16:55h



SHAZAM! FÚRIA DOS DEUSES (D) (DUBLADO) (SHAZAM! FURY OF THE GODS)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLLÊS, Diretor: David F. Sandberg, Duração: 02:10:00h, com: Zachary Levi, Asher

Angel, Jack Dylan Grazer

SALA 2

15/03/2023 – Quarta-Feira: 18:00h – 20:40h



65: AMEAÇA PRÉ-HISTÓRICA (D) (DUBLADO) (65)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Scott Beck, Bryan Woods, Duração: 01:34:00h, com: Adam Driver,

Ariana Greenblatt, Chloe Coleman

SALA 4

09/03/2023 – Quinta-Feira: 15:00h – 17:10h – 19:25h – 21:40h

10/03/2023 – Sexta-Feira: 15:00h – 17:10h – 19:25h – 21:40h

11/03/2023 – Sábado: 15:00h – 17:10h – 19:25h – 21:40h

12/03/2023 – Domingo: 15:00h – 17:10h – 19:25h – 21:40h

13/03/2023 – Segunda-Feira: 15:00h – 17:10h – 19:25h – 21:40h

14/03/2023 – Terça-Feira: 15:00h – 17:10h – 19:25h – 21:40h

15/03/2023 – Quarta-Feira: 15:00h – 17:10h – 19:25h – 21:40h