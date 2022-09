O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, mantido pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos dos moradores do município para a seleção de 83 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. Os interessados devem enviar currículo nesta terça-feira (20/09) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as vagas:

AÇOUGUEIRO – com experiência na função. (2 vagas)

CARPINTEIRO – atividades: Instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças tais como: janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros. Construir formas de madeira para concretagem. Reparar elementos de madeira, substituir total ou parcialmente, peças desajustadas ou deterioradas ou fixando partes soltas. Requisitos: experiência comprovada em carteira. Salário: R$ 2.030,00 + Benefícios: Fretado + Vale Alimentação de R$ 470,00 + Horário de trabalho: Segunda à sexta das 07:00h às 17:00h. (15 vagas)

COZINHEIRA – com experiência comprovada em carteira. (1 vaga)

DESENHISTA MECÂNICO – análise de projeto, detalhamento de projeto mecânico 2D, elaboração de lista de materiais, desenvolvimento de fornecedores, acompanhamento de fabricação. Técnico ou superior em Mecânica e/ou Automação, Inglês intermediário, conhecimento em AutoCAD 2D, Solidworks 3D/2D (modelagem, montagem e detalhamento) e básico pneumática e hidráulica. (1 vaga)

OPERADOR DE MÁQUINA – irá operar torno convencional, jato de areia e aplicação de prime em cilindros de borracha. (1 vaga)

PEDREIRO – atividades: assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas. Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes. Requisitos: Experiência comprovada em carteira. Salário: R$ 2.030,00 + Benefícios: Fretado + Vale Alimentação de R$ 470,00 + Horário de trabalho: Segunda à sexta das 07:00h às 17:00h. (30 vagas)

PINTOR INDUSTRIAL / SERRALHEIRO – com experiência na função. (2 vagas)

PROFESSOR DE ED. FÍSICA – para academia. (1 vaga)

SERVENTE DE PEDREIRO – atividades: Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com instruções, auxiliar o pedreiro ou encarregado nas execuções de suas tarefas, zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços. Requisitos: Não é necessário experiência, Salário: R$ 1.668,00 + Benefícios: Fretado + Vale Alimentação de R$ 470,00. Horário de trabalho: Segunda à sexta das 07:00h às 17:00h. (20 vagas)

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO / ELETROELETRÔNICO – experiência comprovada, formação superior nas funções. (1 vaga)

EMPRESA CONTRATA.: FRESADOR FERRAMENTEIRO / OPERADOR E PROGRAMADOR DE CENTRO DE USINAGEM / OPERADOR DE TORNO CNC – (3 vagas)

EMPRESA CONTRATA.: AJ. PRODUÇÃO MASCULINO / OP. EMPILHADEIRA / MOTORISTA D e E – (6 vagas)