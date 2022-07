O PAT de Americana é o que mais tem ofertas de emprego na região, chegando a centenas de vagas nos últimos meses. Para que essas demandas sejam absorvidas, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem investido na capacitação de mão de obra com cursos no Cuca (Centro Universidade do Conhecimento) e pelo Programa Futuro Certo, desenvolvido em parceria com instituições de ensino.

Para a próxima semana, o PAT Americana está com 712 vagas disponíveis de emprego, 46 delas para pessoas com deficiência. Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br/vagaspat, em seguida acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente no site da Prefeitura.

VAGAS CADASTRADAS NO SITE

Açougueiro – Com Experiência: 3

Açougueiro Jr – Com Experiência: 3

Agente de Locação – Com Experiência: 2

Agente de Saneamento Básico – Com Experiência: 1

Agente de Viagens – Com Experiência: 1

Ajudante de Açougue – Com Experiência: 3

Ajudante de Carga e Descarga – Com Experiência: 2

Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria – Sem Experiência: 4

Ajudante de Colorista – Com Experiência: 4

Ajudante de Expedição – Com Experiência: 1

Ajudante de Marmoraria – Sem Experiência: 2

Ajudante de Montador – Com Experiência: 4

Ajudante de Obras – Com Experiência: 2

Ajudante de Produção – Com Experiência: 64

Ajudante de Retificador/Retificador de Virabrequim – Sem Experiência: 1

Ajudante de Serralheiro – Com Experiência: 2

Ajudante Geral – Com Experiência: 8

Ajudante Geral – Manutenção Predial – Com Experiência: 1

Ajudante Geral – Sem Experiência: 3

Ajudante Geral de Construção Civil – Com Experiência: 1

Ajudante Geral em Indústria Têxtil – Com Experiência: 1

Almoxarife – Com Experiência: 2

Analista Comercial – Com Experiência: 1

Analista Contábil – Com Experiência: 1

Analista de Back Office – Com Experiência – Área Administrativa: 1

Analista de Comunicação e Marketing – Com Experiência: 1

Analista de Crédito – Com Experiência: 2

Analista de Licitação – Com Experiência: 1

Analista de Projetos – Com Experiência: 1

Analista Fiscal – Com Experiência: 1

Armador de Ferragem – Com Experiência: 8

Arte-finalista – Com Experiência: 3

Assistente Administrativo – Com Experiência: 7

Assistente Administrativo – Sem Experiência: 2

Assistente Contábil – Com Experiência: 2

Assistente de Engenharia – Com Experiência: 1

Assistente de Faturamento – Com Experiência: 1

Assistente de Loja – Com Experiência: 1

Assistente de Pré-vendas – Sem experiência: 1

Assistente de Vendas – Com Experiência: 5

Assistente Depto Fiscal – Com Experiência: 1

Assistente Fiscal Jr – Com Experiência: 1

Assistente Técnico – Com Experiência: 1

Assistente Técnico Têxtil – Com Experiência: 1

Atendente – Sem Experiência: 2

Atendente Barista – Sem Experiência: 1

Atendente de Restaurante – Com Experiência: 1

Atendente Multitarefa – Sem Experiência: 2

Auxiliar Administrativo – Com Experiência: 2

Auxiliar Administrativo – Com Experiência: 1

Auxiliar Administrativo – Vendas – Com Experiência: 1

Auxiliar de Acabamento Gráfico – Com Experiência: 2

Auxiliar de Açougue – Com Experiência: 2

Auxiliar de Cobrança – Com Experiência: 2

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência: 2

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência: 1

Auxiliar de Departamento Pessoal – Com Experiência: 1

Auxiliar de Eletricista – Com Experiência: 2

Auxiliar de Engenharia – Com Experiência: 2

Auxiliar de Escritório – Sem Experiência: 2

Auxiliar de Estoque – Com Experiência: 1

Auxiliar de Fundição – Sem Experiência: 2

Auxiliar de Instalação – Sem Experiência: 1

Auxiliar de Laboratório – Com Experiência: 1

Auxiliar de Laboratório – Técnico em Química – Com Experiência: 1

Auxiliar de Líder de Padaria – Com Experiência: 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência: 9

Auxiliar de Mecânico de Motocicletas – Com Experiência: 1

Auxiliar de Mecânico Diesel – Com Experiência: 2

Auxiliar de Mesa – Com Experiência: 1

Auxiliar de Passadeira – Sem Experiência: 1

Auxiliar de Pedreiro – Com Experiência: 1

Auxiliar de Produção – Sem Experiência: 27

Auxiliar de Rebarbação – Com Experiência: 1

Auxiliar de Serviços Gerais – Sem Experiência: 7

Auxiliar de Serviços Técnicos – Sem Experiência: 1

Auxiliar Mecânico de Ar Condicionado – Com Experiência: 1

Auxiliar Técnico de Eletrodomésticos – Sem Experiência: 1

Balconista – Sem Experiência: 2

Balconista de Açougue – Com Experiência: 1

Balconista de Frios – Com Experiência: 3

Caldeireiro – Com Experiência: 4

Camareira – Sem Experiência: 2

Carpinteiro – Com Experiência: 5

Casal de Caseiros – Com Experiência: 2

Confeiteiro – Com Experiência: 1

Conferente – Com Experiência: 1

Consultor Comercial – Sem Experiência: 1

Consultor Contábil – Com Experiência: 1

Consultor de Equipamentos – Sem Experiência: 1

Consultor de Vendas – Com Experiência: 1

Contramestre – Com Experiência: 2

Contramestre de Industria Têxtil – Com Experiência: 1

Contramestre de Tecelagem – Com Experiência: 2

Controlador de Acesso (Manobrista) – Com Experiência: 4

Coordenador de Relacionamento – Sem Experiência: 1

Coordenador de Sistema de Gestão de Qualidade – Com Experiência: 1

Corretor de Imóveis – Com Experiência: 1

Cortador de Roupas – Com Experiência: 1

Cortador de Tecido – Com Experiência: 7

Costureira – Sem Experiência: 15

Costureira de Máquinas Industriais – Com Experiência: 6

Costureira Piloteira – Com Experiência em Máquinas Industriais: 1

Cozinheiro – Com Experiência: 6

Desenhista Mecânico – Com Experiência: 1

Editor de Vídeos – Com Experiência: 1

Eletricista – Com Experiência: 3

Eletricista Automotivo – Sem Experiência: 2

Eletricista Auxiliar – Com Experiência: 1

Eletricista de Autos – Com Experiência: 1

Eletricista Industrial – Com Experiência: 1

Eletricista Instalador – Com Experiência: 2

Eletricista Montador – Com Experiência: 12

Eletricista para Caminhão – Com Experiência: 1

Embalador – Com Experiência: 2

Embalador de Papelão – Com Experiência: 1

Empegado Doméstico – Com Experiência: 3

Encanador – Com Experiência: 1

Encarregado de Expedição – Com Experiência: 1

Encarregado de Frente de Caixa em Supermercados – Com Experiência: 2

Encarregado de Produção – Com Experiência: 1

Encarregado de Produção em Máquina de Sopro – Com Experiência: 1

Encarregado Frente de Caixa de Supermercados – Com Experiência: 1

Engenheiro Projetista – Com Experiência: 4

Engrupador – Com Experiência: 6

Engrupador De Fios – Com Experiência: 2

Estagiário – Técnico em Eletrônica – Sem Experiência: 2

Estagiário De Automação – Sem Experiência: 1

Estagiário de Engenharia Elétrica – Sem Experiência: 2

Estágio em Administração – Sem Experiência: 1

Estampador de Tecido – Com Experiência: 2

Faxineiro – Com Experiência: 2

Fiscal de Loja – Com Experiência: 3

Fonoaudiólogo – Sem Experiência: 2

Garçom – Com Experiência: 1

Gerente Comercial – Com Experiência no Ramo Pet: 1

Impressor – Com Experiência: 2

Inspetor de Alunos – Sem Experiência: 1

Inspetor de Qualidade – Com Experiência: 1

Instrutor de Informática – Sem Experiência: 1

Jornalista Editor – Com Experiência: 2

Lavador de Caminhões – Sem Experiência: 1

Líder de Cozinha – Com Experiência: 1

Líder de Setor – Com Experiência: 2

Líder de Usinagem – Com Experiência: 1

Maçariqueiro – Com Experiência: 2

Mandrilhador – Com Experiência: 1

Mecânico a Diesel – Com Experiência: 1

Mecânico de Autos – Com Experiência: 1

Mecânico De Diesel – Caminhões e Máquinas Pesadas – Com Experiência: 1

Mecânico de Manutenção – Com Experiência: 2

Mecânico de Manutenção de Tear de Fitas – Com Experiência: 1

Mecânico de Manutenção Industrial – Com Experiência: 2

Mecânico de Manutenção Têxtil – Com Experiência: 5

Mecânico de Máquinas de Costura – Com Experiência: 1

Mecânico de Usinagem – Com Experiência: 1

Mecânico Diesel – Com Experiência: 3

Mecânico Geral – Com Experiência: 1

Mecânico Industrial em Linhas de Envase – Com Experiência: 1

Mecânico Jr – Com Experiência: 1

Mecânico Montador Líder – Com Experiência – Temporária: 2

Modelista de Roupas – Com Experiência no Programa Aldaces: 1

Moldador – Com Experiência: 1

Moldador de Fundição – Com Experiência: 1

Montador Automotivo – Com Experiência: 4

Montador de Estruturas Metálicas – Com Experiência: 1

Montador de Móveis – Com Experiência: 2

Montador Industrial B – Com Experiência: 2

Motoboy – Com Experiência: 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência: 4

Motorista de Micro-ônibus – Com Experiência: 4

Motorista de Ônibus – Com Experiência: 1

Motorista de Veículos Pesados – Com Experiência: 5

Motorista Entregador – Sem Experiência: 1

Motorista Montador – Sem Experiência: 2

Operador de Bomba de Concreto – Com Experiência: 1

Operador de Caixa – Com Experiência: 1

Operador de Caixa – Sem Experiência: 6

Operador de Conicaleira – Com Experiência: 2

Operador de Empilhadeira – Com Experiência: 4

Operador de Extrusora – Com Experiência: 1

Operador de Furadeira – Sem Experiência: 2

Operador de Injetora – Com Experiência: 1

Operador de Loja – Sem Experiência: 1

Operador de Máquina – Com Experiência: 3

Operador de Máquina de Cartonagem – Com Experiência: 3

Operador de Máquina de Lavar Industrial – Com Experiência: 1

Operador de Máquina de Meias – Com Experiência: 1

Operador de Máquina de Tingimento de Fios – Com Experiência: 1

Operador de Máquina de Tinturaria – Com Experiência: 5

Operador de Máquina Extrusora – Com Experiência: 2

Operador de Monitoramento CFTV – Bilíngue/Japonês – Sem Experiência: 1

Operador de Ponte Rolante – Com Experiência: 1

Operador de Rama – Com Experiência: 3

Operador de Rolo Compactador – Com Experiência: 2

Operador de Telemarketing – Estágio: 2

Operador de Televendas – Com Experiência: 2

Operador de Torno Convencional – Com Experiência: 1

Operador de Urdideira – Com Experiência: 2

Operador Polivalente de Indústria Têxtil – Com Experiência: 1

Passadeira – Com Experiência: 2

Passadeira de Roupas – Lavanderia – Sem Experiência: 1

Pedreiro – Com Experiência: 7

Pedreiro – Com Experiência em Assentamento de Bloco Estrutural: 8

Pintor de Automóveis – Com Experiência: 2

Pintor de Obras – Com Experiência: 2

Pintor Industrial – Com Experiência: 5

Pizzaiolo – Com Experiência: 2

Polidor de Metais – Com Experiência: 2

Porteiro – Com Experiência: 3

Programador CNC – Com Experiência: 2

Programador de Centro de Usinagem – Com Experiência: 5

Programador de Robô de Solda – Com Experiência: 4

Projetista Elétrico – Com Experiência: 1

Prospector de Vendas – Com Experiência: 3

Rebarbador – Com Experiência: 1

Rebobinador de Motor – Com Experiência: 1

Recepcionista Folguista – Sem experiência: 1

Repositor – Com Experiência: 4

Repositor de Bebidas – Sem Experiência: 3

Repositor de Hortifruti – Sem Experiência: 3

Repositor em Supermercado – Sem Experiência: 3

Representante Comercial – Com Experiência: 1

Retificador Cilíndrico – Com Experiência: 1

Retificador Plano – Com Experiência: 1

Revisor de Tecidos – Com Experiência: 6

Selecionador de Material Reciclável – Sem Experiência: 2

Serralheiro – Com Experiência: 3

Servente de Pedreiro – Com Experiência: 4

Serviços Gerais – Com Experiência: 1

Serviços Gerais – Com Experiência – Temporário: 4

Serviços Gerais – Sem Experiência: 1

Soldador – Com Experiência: 6

Sub Encarregado de Hortifruti – Com Experiência: 3

Supervisor de Corte – Com Experiência: 1

Supervisor de Manutenção – Elétrica e Eletrônico – Com Experiência: 1

Supervisor de Qualidade – Com Experiência: 1

Supervisor de Vendas – Com Experiência: 1

Supervisora de Confecção – Com Experiência: 1

Tecelão – Com Experiência: 10

Tecelão de Tear Vamatex – Com Experiência: 3

Técnico de Edificações – com Experiência: 1

Técnico de Lubrificação Pleno – Sem Experiência: 1

Técnico de Manutenção – Com Experiência: 1

Técnico de Refrigeração – Com Experiência: 1

Técnico Eletrônico – Com Experiência: 1

Técnico em Automação – Com Experiência: 2

Técnico em Eletrônica – Com Experiência: 2

Técnico em Instrumentação – Vaga Temporária – Com Experiência: 3

Técnico em Instrumentação Sênior – Com Experiência: 1

Técnico em Manutenção Preditiva – Sem Experiência: 1

Técnico em Máquina Sopradora – Conhecimento em Mecânica e Elétrica Industrial – Com Experiência: 3

Técnico em Segurança do Trabalho – Com Experiência: 1

Técnico em Segurança do Trabalho – Sem Experiência: 2

Técnico Manutenção Civil – Com Experiência: 1

Torneiro CNC – Com Experiência: 1

Torneiro de Produção – Com Experiência: 2

Torneiro Mecânico – Com Experiência: 4

Tosador de Animais Domésticos – Com Experiência: 3

Tratorista – Com Experiência: 1

Trocador de Óleo – Com Experiência: 2

Vendedor – Com Experiência: 3

Vendedor Comércio Varejista – Com Experiência: 1

Vendedor de Peças Automotivos – Com Experiência: 2

Vendedor Externo – Com Experiência: 1

Vendedor Interno – Com Experiência: 6

VAGAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

Atendente de Loja – Com Experiência: 20

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência: 15

Auxiliar de Recepção – Sem Experiência: 11