Veículos elétricos: impacto da temperatura e velocidade

Saiu a 1a análise sobre performance de veículos elétricos (VEs)

O levantamento interativo, apresentado pela primeira vez durante o Geotab Connect 2023, utilizou dados não identificados e agregados de 3 milhões de rotas de VEs e 550 mil horas de condução para entender melhor o impacto relativo da temperatura e da velocidade no desempenho das frotas. A Geotab Inc. (“Geotab”), líder global em telemática e soluções de transporte conectado, anuncia sua nova análise sobre a performance de veículos elétricos (VEs).

Construir a confiança na potência dos veículos elétricos é fundamental para incentivar uma adoção mais abrangente desse modelo de transporte. O estabelecimento de uma faixa de alcance de alta performance de um VE ajuda a comprovar que o veículo está operando eficientemente e que o modelo certo foi selecionado para o trabalho e as condições necessárias. Para essa finalidade, a análise da Geotab permite que os usuários explorem dois fatores significativos: a temperatura externa e desempenho do veículo em diferentes velocidades, e compara o alcance de dois modelos (um sedan elétrico e um caminhão de carga leve), ambos ajustados para representar uma bateria de 65 kWh.

A partir da análise, a Geotab observou que a velocidade de condução influencia o impacto relativo da temperatura no desempenho. Em velocidades baixas, a temperatura pode ter um impacto relevante, e em velocidades mais altas, esse fator tem menos influência. O tamanho e a forma do veículo também interferem nas condições ideais para melhorar a performance do VE, com os maiores perdendo desempenho mais rapidamente com o aumento da velocidade. Estas percepções revelam que a melhor estratégia para otimizar o rendimento de um veículo elétrico deve considerar o contexto da rota. Para viagens em rodovias, evitar o excesso de velocidade é a melhor estratégia para conservar o alcance, especialmente para veículos maiores. Em trechos mais lentos, há maior variabilidade no desempenho, portanto, mitigar o impacto da temperatura trará os melhores resultados.

“A eletrificação é um componente importante na redução das emissões de carbono. Para ajudar as empresas a se sentirem confiantes na integração de veículos elétricos em sua frota, a Geotab fornece dados que apoiam uma tomada de decisão mais consciente” , afirma Charlotte Argue, gerente sênior de Eletrificação de Frotas da Geotab. “Baseada em dados de veículos elétricos em operação, esta análise pode ser usada como um recurso para ajudar a educar os usuários sobre os fatores que impactam o desempenho dos VEs e criar consciência das estratégias para otimizar sua implantação”, completa.

Para mais informações sobre a análise gratuita e interativa, clique aqui.

Veículos elétricos 2- veja se a energia solar é indicada pra sua casa

Sobre a Geotab

A Geotab é uma provedora global, líder em telemática, que opera em todo o mundo há mais de 22 anos e atualmente está presente em mais de 152 países. Fundada em Ontário, no Canadá, a companhia chegou ao Brasil em 2021, e oferece soluções de transporte conectado para mais de 50 mil clientes, processando diariamente 55 bilhões de pontos de dados e conectando mais de 3 milhões de veículos comerciais em todo o mundo. A plataforma aberta e o Marketplace da Geotab oferecem centenas de opções de soluções de terceiros, e permitem que empresas com frotas à combustão ou elétricas automatizem suas operações, integrando os dados dos veículos a outros ativos. Os produtos Geotab são representados e vendidos mundialmente por meio de revendas autorizadas.

Com uma das maiores equipes de cientistas de dados da indústria e processando mais de 100 mil pontos de dados por segundo, a Geotab tem a experiência e a escalabilidade necessárias para ajudar os gestores de frota a resolverem desafios atuais e futuros. Guiada pela missão de ajudar as frotas a reduzir a emissão de carbono, a companhia oferece recursos educacionais em seu Centro de Conhecimento de Eletrificação de Frotas e um conjunto completo de ferramentas para aperfeiçoar o desempenho de VEs.

Para mais informações, visite www.geotab.com.br e siga-nos no LinkedIn.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento