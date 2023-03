Veículos Antigos Nova Odessa tem encontro este domingo

Com apoio da Prefeitura, a AVANO (Amigos de Veículos Antigos de Nova Odessa)

promove neste domingo (19/03) a primeira edição do ano do tradicional Encontro de Carros Antigos. O evento, que neste ano completa 18 anos de realização, acontece das 8h às 13h, na Estação Ferroviária, que fica na Praça Central José Gazzetta, na Avenida Carlos Botelho.

O evento é gratuito e aberto para toda a população que queira expor seus veículos, desde que possua modelos que tenham mais de 30 anos e que estejam em bom estado de conservação. Em função da exposição, as novas vagas estacionamento criadas pelo Setor de Trânsito da Prefeitura no início do mês, atrás da concha acústica da Praça Central, será reservado para os expositores.

Para o encontro, os expositores poderão participar mediante a doação de 1 kg de alimento não-perecível, que serão doados pelos organizadores para famílias necessitadas da cidade. Para os visitantes, a entrada através da doação não será “cobrada”, mas eventuais doações do público também serão recebidas pela Avano. No evento, haverá ainda barracas de chopes e pastéis.

A Avano é uma organização que busca resgatar e valorizar a história do automobilismo através de veículos que marcaram época e são preservados por seus colecionadores. A variedade de modelos é o ponto alto que atrai a população a cada nova edição do encontro.

