Varredeira mecânica Nova Odessa já percorreu 1,1 mil km

Pouco mais de um mês de trabalho da varredeira mecânica

De 23 de novembro a 28 de dezembro do ano passado, e mesmo com as chuvas constantes que atingem a cidade e a região, a varredeira mecânica de grande porte automática contratada pela Prefeitura para fazer a limpeza noturna percorreu nada menos que 1.101 quilômetros de vias públicas em Nova Odessa. É o que mostra o primeiro relatório do serviço apresentado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

“A varrição mecanizada permite que se tenha eficiência nos trabalhos de varrição, uma vez que é possível realizar até 9 km por hora trabalhada. Além disso, por aspirar os resíduos numa faixa de 2,2 metros de largura das guias e sarjetas até o leito carroçável, também se tem uma melhor limpeza das ruas, pois o equipamento aspira também areias e pedras, além das folhas e lixos, evitando que estes sejam carregados para as galerias de águas pluviais – ação fundamental para a preservação dos recursos hídricos e também para a prevenção de enchentes nas áreas urbanas”, explicou a secretária de Meio Ambiente da cidade, Aryhane Massita.

A contratação do serviço visa exatamente aumentar a capacidade da equipe de varrição do Município, removendo e sugando folhas, terra, pedras e a sujeira em geral. Trata-se de uma máquina importada da Europa que retém até 4 metros cúbicos de rejeitos em sua caçamba interna, com capacidade para cobrir até 35 mil metros quadrados por hora a uma velocidade máxima de até 15 km/h, com duas escovas laterais com cerdas de aço e uma escova central com cerdas de nylon, e sistema de sucção através de rotor e turbina.

Montada sobre a carroceria de um caminhão pesado, a máquina opera a partir das 20h, de segunda a sábado, 7 horas por noite, e cobrindo em média de 40 a 60 quilômetros por “turno” de trabalho – sempre sob supervisão da Secretaria de Meio Ambiente e da Diretoria de Serviços Urbanos da Prefeitura. A varredeira foi contratada através de uma ata de registro de preços, ou seja, a Prefeitura só paga pelos quilômetros efetivamente rodados pelo veículo.

“É importante orientar a população que, se possível, evite deixar carros na rua depois do horário de funcionamento da máquina, para deixar a rua o mais livre possível, possibilitando o fácil acesso da varredeira às guias”, explicou ainda em novembro o diretor de Serviços Urbanos da cidade, Luan Vitorelli.

“É uma máquina ultramoderna, de grande capacidade de operação, que retira praticamente tudo que estiver na rua e nas guias. Com certeza vai ser um grande ganho para nosso sistema de limpeza pública”, comentou na época o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho.

Mesmo com esse novo equipamento, a máquina varredeira própria da Prefeitura, menor e mais manobrável, continua em funcionamento diário, concentrando-se assim em lugares menores e mais estreitos, em que a varredeira de grande porte não possa ser utilizada.