Varejo deve vender 2,8% a mais na Páscoa em 2023

As vendas do varejo voltadas à Páscoa deverão totalizar R$ 2,49 bilhões em 2023 no Brasil, um faturamento 2,8% maior que o registrado na mesma data em 2022 e 2,7% abaixo do patamar pré-pandemia. Os dados foram divulgados, nesta quarta-feira (22/3) pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

Se a quantia bilionária se confirmar, será o terceiro crescimento anual consecutivo no faturamento do varejo com as vendas de Páscoa. De acordo com José Roberto Tadros, presidente da confederação, “gradativamente, a retomada da economia vai se robustecendo e reaquecendo o varejo”.

LEIA TAMBÉM: Americana ganhará um “Open Mall”; obras iniciam ainda este ano

Ele ressalta ainda que a Páscoa é a sexta data comemorativa mais relevante do calendário do varejo nacional. “A tendência é que as perdas provocadas pela pandemia sejam revertidas a partir da melhoria do contexto macroeconômico”, pontua.

ESTADOS

A CNC prevê que o faturamento do varejo com as vendas de Páscoa crescerá nos principais estados, com destaque para Santa Catarina (7,9%), Ceará (7%) e Espírito Santo (6,8%). Entretanto, São Paulo (R$ 977 milhões), Minas Gerais (273 milhões) e Rio de Janeiro (R$ 244 milhões) deverão ter os maiores volumes de faturamento.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento