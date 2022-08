Quem disse que futebol e política não se discutem? Discutimos sim, principalmente se o objetivo é tirar limpo a conduta de importantes decisões. Assim como no futebol o VAR pode mudar o resultado de uma partida, o VAR na política pode garantir a democracia de fato e um resultado mais justo nas urnas.

Nas eleições deste ano, os jovens estão sendo constantemente convocados a verificarem as notícias antes de compartilhar. Para isso, o Instituto Palavra Aberta, entidade sem fins lucrativos, acaba de lançar a campanha “VAR: Verifique Antes de Repassar”, com o slogan ‘É fake News? A pergunta é sempre a melhor resposta. E na dúvida, pratique o VAR ‘. Com foco nos mais de 2 milhões de novos eleitores, a campanha conta com as participações do influenciador digital Pedro Certezas e de um sósia do jogador Messi.

O filme de estreia da campanha apresenta três jovens vivendo uma situação comum: enquanto um compartilha publicação sem apurar, os outros alertam para o cuidado que ele deve ter ao repassar fake News, lembrando que verificar a notícia evita “pagação de mico” e o “bloqueio dos amigos”. A linguagem informal, esportiva e jovial é proposital, assim como ter o futebol como pano de fundo, já que o objetivo é alcançar um público que domina bem esse nicho.

O VAR chega em um momento sensível de campanha eleitoral, em que há urgência e necessidade de chamar os jovens para combater as fake news por meio da educação midiática e da comunicação. O Instituto Palavra Aberta faz um trabalho de ponta a ponta, contribuindo para que esse importante público se dedique à apuração das informações e à leitura crítica das notícias, fazendo a diferença tanto para o cenário da democracia, quanto para a formação de jovens leitores e eleitores do país.

A campanha nasceu no âmbito do projeto #FakeTôFora, a partir de estudos e pesquisas e, também, pela observação do Instituto sobre anos eleitorais anteriores, que foram circundados imperativamente por desinformação, notícias falsas, discursos de ódio, entre outras manifestações presentes, principalmente, nas redes sociais.

Assinada pela agência WE, a campanha será veiculada nas redes sociais do Instituto até o final de setembro com seis peças digitais, sendo um filme manifesto, em que três jovens dentro da faixa etária do target e de diferentes gêneros e etnias, abordam o tema da fake news e apresentam o conceito do VAR; três filmes da campanha, apresentados por personagens lúdicos, como sósia do jogador Messi, mula sem cabeça e um extraterrestre, com a mensagem de que “nem tudo é o que nos contam”; um jingle que apresenta o conceito da campanha nas versões de 1 minuto e de 30 segundos; e um filme estrelado pelo influenciador Pedro Certezas para o Twitch.