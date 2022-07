Uma vaquinha online começou a circular esta semana pedindo ajuda a Samuel Moura de Oliveira, de Americana.

Ele é um menino de 13 anos, estudante do oitavo ano escolar. Joga futebol, treina basquete, faz curso de Modelagem 3D e Renderização na área de Computação Gráfica. Há três semanas, o Samuel sentiu um desconforto no olho esquerdo com uma insensibilidade, falta de reflexo e deficiência para enxergar. Desde então vem fazendo vários exames e foi diagnosticado com a doença de Coats. Essa doença, é uma patologia idiopática caracterizada por um desenvolvimento anormal dos vasos da retina, levando potencialmente ao descolamento da retina, podendo deixa-lo cego ou ter que fazer a remoção do globo ocular.

Para que isso não aconteça, ele precisará fazer uma cirurgia o mais rápido possível. Será uma corrida contra o tempo para conseguir o valor da cirurgia. Por isso, iniciamos essa campanha de arrecadação, pois a cirurgia ficará em R$ 25.000 e os custos com o hospital ficará em R$ 15.000. Caso queira ajudar, veja a chave PIX ou o link da vaquinha online. Muito obrigado

Para maiores informações, o Instagram: @samumouraoliveira