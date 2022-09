O deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) foi agraciado com o “Troféu Bom Parlamentar” do Ranking dos Políticos, sendo o 22º deputado Federal mais bem avaliado do Estado e o 97º melhor deputado do país na edição de 2022.

O Ranking dos Políticos é uma iniciativa da sociedade civil que avalia senadores e deputados federais em exercício, classificando-os do melhor para o pior, em índices de 0 a 10, de acordo com os critérios Combate aos Privilégios, ao Desperdício e à Corrupção no Poder Público. Os dados considerados são obtidos em fontes oficiais nos sites da Câmara dos Deputados, do Senado e dos Tribunais de Justiça.

Segundo o diretor-geral do Ranking dos Políticos, Gláucio Dias, a entrega da premiação física acontecerá em novembro, em face do período eleitoral.

“Recebo com muito orgulho o prêmio e faço questão de compartilhá-lo com toda a população, a quem represento com grande respeito e trabalho. Muito obrigado”, agradeceu Macris.