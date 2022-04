Segundo dados divulgados pela Prefeitura de Americana, o deputado federal Vanderlei Macris é o parlamentar que mais trouxe recursos na administração do prefeito Chico Sardelli. Nos últimos 15 meses, foram destinadas 116 emendas para a cidade, totalizando R$ 135.664.860,18. O campeão em emendas é o deputado federal Vanderlei Macris, com 11 emendas e R$ 4.540.000,00 conquistados. Além disso, Macris intermediou mais de R$ 30 milhões em recursos do Governo de São Paulo.

O prefeito Chico destacou a importância de a cidade ter um representante federal. “O trabalho do deputado Vanderlei Macris tem sido muito importante para Americana, sempre pronto para intermediar os recursos que nossa cidade precisa, com destaque para a área da Saúde, que é a prioridade da nossa gestão. Agradecemos essa parceria que beneficia diretamente a qualidade de vida e o atendimento daqueles que mais precisam”, disse.

Macris ressaltou a entrega de seu mandato em favor da cidade. “Em toda minha vida pública, lutei por investimentos e ajudei a todos os prefeitos que administraram Americana, e com o Chico (Sardelli) não seria diferente. Desde que ele assumiu a prefeitura, coloquei meu trabalho à disposição, buscando honrar a confiança que recebi dos americanenses. Como representantes públicos, temos o dever de desenvolver nosso trabalho com eficiência e coerência, ajudando quem mais precisa. Esse é o nosso papel”, acrescentou Macris.

Além das emendas, o deputado federal lutou e garantiu conquistas importantes, como: Unacom (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), investimentos de R$ 5 milhões; novo tomógrafo e demais equipamentos de saúde para Unacon, investimentos de R$ 2,2 milhões; Vida Longa – Programa Habitacional para Idosos, investimentos de R$ 4,8 milhões; revitalização da estrada Ivo Macris, investimentos de R$ 15,4 milhões; construção de novas UBS’s no Parque da Liberdade e Zanaga, investimentos de R$ 1,6 milhão; recursos para custeio da Saúde como compra de medicamentos, equipamentos, contratação de profissionais, cerca de R$ 500 mil; veículo para Defesa Civil, estimativa de investimentos de mais de R$ 100 mil; novo resgate para o Corpo de Bombeiros, investimento de R$ 400 mil; e veículo para secretaria de Meio Ambiente, cerca de R$ 200 mil.