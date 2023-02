Vândalos metem fogo no contêiner de lixo do Santa Rosa

Mais um contêiner de coleta de lixo foi incendiado por vândalos

em Nova Odessa. A ação criminosa ocorreu na segunda-feira (27/02), no Jardim Santa Rosa. O caso foi denunciado à Polícia Civil pela Pass Ambiental, empresa contratada pela Coden Ambiental para operar o sistema de coleta e destinação de resíduos sólidos no município.

A caixa de coleta estava posicionada na Rua José Whitehead e foi parcialmente destruída pelo fogo. A Coden ainda informa que denúncias de atos de vandalismo relacionados aos contêiners de coleta de lixo devem ser feitas pelos telefones 153 e 190.

De acordo com o diretor Técnico da Coden, Rean Gustavo Sobrinho, a Pass já está providenciando a instalação de um novo recipiente no local. “A preservação dos contêiners de lixo é muito importante para termos uma cidade mais organizada. Por isso, precisamos contar com a colaboração de todos”, afirmou o engenheiro.

Ao todo, Nova Odessa conta com 125 contêiners com capacidade de mil litros cada, que foram instalados em diversos pontos da cidade desde 2019 para o descarte de lixo doméstico por parte da população. A iniciativa vem garantindo mais limpeza e segurança às operações de coleta de lixo, já que os contêiners evitam o descarte irregular nas vias públicas.

SOBRE A CODEN

Completando 46 anos em 2023, a empresa de economia mista foi criada em 1977 pela Prefeitura com o objetivo inicial de fazer obras públicas. O Município detém quase a totalidade das suas ações. Em seus primeiros anos, a Coden foi responsável pela pavimentação asfáltica, iluminação pública e redes de água e esgoto nos bairros. Também ergueu escolas, creches, ginásios de esportes, praças, pontes e postos de saúde e fez o Hospital Municipal, o Terminal Rodoviário e o Paço Municipal.

Em 1980, passou a ser a concessionária dos serviços de água e esgoto no município, incorporando o antigo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). Em 2018, foram transferidos também à Coden os serviços de manejo de resíduos sólidos (coleta e destinação do lixo comum).

Para atender uma população de mais de 61 mil habitantes, a Coden conta com um sistema formado por seis represas – Recanto 1, 2 e 3, Lopes 1 e 2 e Palmital –, de onde são retirados até 19 milhões de litros de água por dia. Também dispõe de cerca de 2,5 milhões de metros cúbicos de água bruta reservada e trata em média 16 milhões de litros diariamente, que são distribuídos a 25 mil residências e estabelecimentos por uma rede de mais de 282 km.

Foram pescar e perderam tudo pra Guarda Ambiental

Já a sua rede de esgoto tem mais de 279 quilômetros de extensão e seu serviço de coleta de lixo recolhe cerca de 1,3 mil toneladas de resíduos por mês. Nova Odessa trata quase 100% do esgoto doméstico urbano gerado na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Quilombo, inaugurada em 2012.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento