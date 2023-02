Gama recupera van do Mercado Livre no acampamento Milton Santos

Equipe da Romu da Guarda Municipal de Americana recuperou, na manhã desta terça feira (14), uma van do Mercado Livre carregada com mercadorias no assentamento Milton Santos.

O veículo havia sido roubado na cidade de Paulínia e vinha sendo acompanhado pela Guarda De Paulínia que acabou perdendo o veículo de vista na Rodovia Ivo Macris, sentido Americana.

Após serem informados pela equipe de Paulínia, a equipe da Romu com o Inspetor Charles, GCMs Scarazzatti e Brunelli passaram a diligenciar pelo acampamento Milton Santos onde foram informados sobre a passagem da van em alta velocidade por um rua de terra.

Dos 145 itens da carga, 133 foram recuperados.

A equipe ingressou a pé em uma área de mata onde localizaram o veículo com parte da carga. Nenhum suspeito foi detido e ocorrência está sendo apresentada no Plantão de Polícia.

