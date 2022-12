Com o resultado, o time campeão mundial faturou 20 mil euros e uma experiência VIP no VALORANT Champions Tour 2023. Anfitrião do evento, o Scroll Lock (Brasil) era tido como um dos favoritos por conta do nível dos players, contudo, pecaram nos detalhes e não conseguiram avançar aos playoffs.

Em 2022, o Red Bull Campus Clutch ainda teve parcerias globais de Intel NUC, SteelSeries, AGON by AOC e Backforce.

A jornada do campeão!

Classificados no Grupo A da competição, os EUA passaram por Jordani (Eslovênia), PXL Esports (Bélgica), DogSafari2 (Suécia), Villainous (Índia) e Aqua Gaming (Guatemala). Nas oitavas, encararam Condorito (Chile). Nas quartas e semi, enfrentaram Narodni Garda (República Tcheca) e OBK (Macedônia), respectivamente.

Para a grande decisão, no formato MD5, os EUA começaram de modo avassalador diante do Canadá, na Pearl. Coesa por conta dos torneios universitários americanos, a equipe apostava na mira de longa distância para abater os agentes oponentes. A vitória, rápida, ocorreu por 13 a 4. Mas, tudo mudou na temida Icebox, mapa pouco escolhido no evento. Os canadenses, sob comando do MVP do round Nabil, que escolheu Raze, derrubaram a invencibilidade estadunidense em mapas: vitória consistente por 13 a 6, com Sage, Viper, Chamber e Sova no time.

O terceiro embate colocou à prova a resiliência estadunidense. Na Haven, os americanos largaram em desvantagem como defensores, ficando a poucos rounds da derrota. Contudo, Ali, com ACS de 271, liderou a virada comandando Omen, que contou com rodada extra, para fechar em 14 a 12. Já no quarto confronto, na Bind, os EUA aproveitaram o abalo do adversário e amassaram: 13 a 7, com larga vantagem inicial e manutenção do resultado.