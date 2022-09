Verde, amarelo, azul e branco. Vestir a camisa verde amarelo hoje tem um significado bastante diferente do que tinha em 1998, sem sombra de dúvida. O sentimento que o brasileiro possui com a camisa da seleção brasileira de futebol é tão íntimo que, muitas vezes, é comparado com a própria bandeira nacional.

A camisa da seleção brasileira começou discreta, branca, com detalhes em azul nas mangas e na gola. Ficou amarelinha em 1954 e neste mesmo ano rendeu o apelido de “canarinho” para a seleção. Em 1958 a camisa se tornou azul, uma improvisação por conta da cor da camisa do time da Suécia, que também usava amarelo. Porém, para os titulares a camisa continuava amarela e vestiu o nosso rei Pelé, em sua primeira vitória de Copa do Mundo, no mesmo ano. Esse foi, provavelmente, um dos momentos mais marcantes para a história da camisa brasileira. E, depois disso, o brasileiro entendeu a camisa nacional como sua segunda bandeira, que carregava sua história e esperança.

Os anos seguintes foram prósperos para o futebol do Brasil, ficamos conhecidos como o país do futebol e, não havia lugar no mundo que não reconhecesse nossa camisa. E, especialmente durante a Copa do Mundo, todo mundo tinha orgulho de ser brasileiro.

E quem diria que 2002 seria nossa última conquista de uma Copa por muito tempo. O Brasil ainda estava em um dos momentos mais importantes do seu futebol, com a população brasileira inteira se unindo para torcer para a seleção. Craques como Cafu, Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos fizeram o brasileiro viver a conquista da taça e se esquecer das diferenças políticas e religiosas.

Hoje, com uma seleção em que poucos torcedores sabem os componentes e com uma camisa totalmente reformulada, o brasileiro mistura o significado do manto verde amarelo com outros componentes para além do futebolístico.

E o que será que esse sentimento implica no inconsciente coletivo do brasileiro? Será que mudamos a nossa paixão nacional? A camisa brasileira tem o mesmo valor de antes? Ao contrário do que percepções superficiais podem sugerir, 65% dos entrevistados pela pesquisa Branding Brasil, feita pela agência Ana Couto, afirmam que a camisa brasileira transmite o sentimento de esperança e união do Brasil. Ou seja, o significado da camisa segue intacto.

Um histórico de vitórias e um turbilhão de emoções fizeram com que o valor da camisa brasileira não se alterasse com o tempo, apesar das derrotas. Afinal de contas, o que é mais brasileiro do que ser perseverante, acreditar em dias melhores e ter orgulho de ser quem é.