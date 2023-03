Vale a pena se alongar?

Uma pesquisa recente da Associação Americana de Força e Condicionamento Físico (NCSA), publicada no Journal of Strength and Conditioning Ressearch, reacendeu o debate sobre os benefícios e riscos de alongar-se antes e depois dos treinos de musculação. A pesquisa, publicada em dezembro de 2022, mostrou que a prática de alongamentos antes da musculação pode prejudicar os treinos, já que diminui a resistência muscular. Os músculos não conseguem trabalhar em alta intensidade ao longo de um treino inteiro, chegando a falhar no final das séries.

Por outro lado, o estudo também aponta benefícios, desde que os alongamentos de um grupo de músculos guardem um intervalo de pelo menos um período em relação ao treino de musculação. “Se a pessoa vai treinar pernas pela noite ela só deve alongar os músculos da perna pela manhã ou pela tarde. O ideal é intercalar os treinos de musculação com os alongamentos”, afirma Guilherme Micheski, fisiologista da Smart Fit.

Outro fator positivo da prática de alongamentos é o ganho de elasticidade dos tendões. Isso estimula o relaxamento da musculatura e previne o encurtamento muscular, que pode ocorrer em quem fica por muitas horas sentado, em frente ao computador, ou até mesmo em praticantes de musculação que colocam cargas altas para realizar exercícios com movimentos curtos.

A Smart Fit preparou uma série de alongamento para quem quer melhorar o movimento das articulações e ganhar mais flexibilidade:

Série de alongamento

Circuito | 2 séries | 30 seg | sem pausa

Prancha + mobilidade de quadril:

Deve ser feito antes de um treino de musculação de membros superiores ou em um período diferente dos treinos;

Prancha + mobilidade de tronco

Deve ser feito antes de um treino de musculação de membros inferiores ou em um período diferente dos treinos;

Prancha minhoca

Deve ser feito antes de um treino de musculação de membros inferiores ou em um período diferente dos treinos;

Alongamento de posterior

Deve ser feito antes de um treino de musculação de membros inferiores ou em um período diferente dos treinos;

Hipertensão de lombar com puxada

Deve ser feito antes de um treino de musculação de membros inferiores ou em um período diferente dos treinos;

Alongamento de quadríceps

Deve ser feito antes de um treino de musculação de membros superiores ou em um período diferente dos treinos;

Pose da criança

Deve ser feito antes de um treino de musculação de membros inferiores ou em um período diferente dos treinos;

Alongamento de pescoço

Deve ser feito antes de um treino de musculação de membros inferiores ou em um período diferente dos treinos.

Se não for realizado nenhum tipo de treino de musculação, é recomendado executar a série completa de alongamentos.

As fotos dos exercícios podem ser baixadas neste link e o vídeo do treino do treino completo neste link.

Aproveitando o Dia da Mulher, está na hora de trazer esse tema à tona, e a solução também!

É um problema que atinge 17,8% das brasileiras, mas que muito pouco se fala: a dor na relação sexual/penetração ainda é um tabu entre as mulheres, mas não é sua culpa! No cenário de libertação de tabus que observamos hoje em dia, não há dia melhor que hoje, Dia Internacional da Mulher, para falarmos sobre isso, e deixar claro: este problema não é culpa sua, e tem solução!

Estes transtornos podem ser causados por uma série de fatores, nenhum dos quais é necessariamente de propósito, nem predeterminado pelas escolhas das mulheres.

A dor na relação sexual pode gerar enormes problemas na vida de qualquer mulher, porque transformam um ato criativo e possivelmente prazeroso de união entre duas pessoas em um sacrifício a ser evitado.

O sexo é um componente importante de qualquer relacionamento, e quando ele não acontece devido à dificuldades (mesmo havendo vontade), pode se tornar uma barreira à intimidade, fazendo crescer as frustrações e até inviabilizando o sucesso do casal.

Mas há boas notícias! Como uma disfunção sexual feminina (DSF), essas dores têm causas variadas muito para além do nervosismo, e afeta desde jovens mulheres no início da vida sexual, mulheres no pós parto, mulheres com mais idade, e deve ser tratada como uma disfunção, uma condição transitória e não um fator de vergonha.

Felizmente, há crescente interesse entre as mulheres por profissionais especializados no tratamento da dor, especialmente no que diz respeito à fisioterapia, que promete curar essas dores para restaurar a funcionalidade e intenção à vida sexual destas mulheres.

A Dra. Cristina Nobile, Fisioterapeuta pós-graduada em Oncologia com Ênfase no Câncer de Mama e Uroginecológico, e em Dermatofuncional e Estética Íntima, é uma desta nova geração de especialistas que investigam e tratam o vaginismo e as dispareunias, atingindo índices promissores de cura em sua clínica no bairro de Pinheiros. Seguindo a Dra. Cris:

A mulher não tem controle sobre esse mecanismo. Essa contração tem como efeito uma penetração impossível e bastante dolorosa, mas não só isso. A tentativa de qualquer ato que vise a penetração sexual ou clínica (como pênis, dedo, absorvente interno, espéculo e etc.) torna-se impossível, e muitas vezes essa tentativa de ser penetrada gera pânico, medo, aflição.

A Clínica Mulhere’S+, atua na fisioterapia pélvica, envolvendo dessensibilização, massagem perineal, eletroterapia, e outros recursos como parte de um tratamento desenvolvido a partir de evidências científicas, que mostrou uma porcentagem impressionante de 97% de sucesso em somente 8-10 sessões. Na clínica, mulheres de todo o Brasil têm acesso a consultas diagnósticas, que começa por um processo onde a paciente é guiada, aconselhada e acompanhada até poder reconquistar sua vida sexual.

Com os novos métodos, e a crescente percepção do problema entre as mulheres, as dores na hora do sexo podem se tornar uma coisa do passado, mas para que isso aconteça precisam deixar de ser um tabu agora, no presente. Mulheres, é com vocês!

Sobre a Clínica Mulheres +: Fundada pela Dra. Cris Nobile em 2021, depois de mais de 20 anos de atuação em fisioterapia aplicada à oncologia e saúde da mulher, a Clínica Mulheres + oferece diagnósticos e tratamentos na área da estética e fisioterapia pélvica, incluindo terapias de vaginismo e dispareunia e rejuvenescimento íntimo à laser. Está localizada no bairro de Pinheiros, em São Paulo, à Rua João Moura 661, cj. 16. Mais informações pelo site www. clinicamulheresmais.com.br, pelo Instagram @clinicamulheresmais, ou ligando diretamente para 11 93404.3370 para realizar entrevistas, conhecer casos de sucesso e aprofundamento na importância deste novo enfoque à sexualidade feminina.