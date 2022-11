A origem do maior e mais antigo museu ao ar livre da Europa Central deve-se ao esforço de reviver o artesanato tradicional e a arte popular esquecidas e reconstruir a vida social dos habitantes da Valáquia. No recinto do museu existem centenas de edifícios da Valáquia que podem ser vistos de dentro e onde é possível viajar no tempo. Também pode-se provar as especialidades gastronômicas locais e experimentar alguns dos ofícios esquecidos.

O museu ao ar livre em Rožnov pod Radhoštěm tem uma rica vida cultural durante todo o ano. Organiza inúmeras atividades inspiradas no folclore, costumes populares e artesanato tradicional do lugar. Você pode desfrutar com seus filhos dezenas de programas e shows de dança e música. Quatro grandes festivais internacionais são realizados aqui, entre eles o Festival de Folkrock de Valáquia e o One World Film Festival. As tradicionais Festas de Rožnov gozam de uma popularidade ainda maior.