O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, mantido pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 33 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. A área com maior número de vagas é a de operador de empilhadeira garfo e clamp. Mas atenção: as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa.

Os interessados devem enviar currículo nesta segunda-feira (24/10) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail. A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as vagas publicadas:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função. (1 vaga)

ATENDENTE DE LOJA MASCULINO – Para trabalhar em drogaria. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA AUTOMOTIVA – Fazer a limpeza de veículos automotores, lavá-los externamente, à mão ou por meio de máquina, para conservá-los e manter a boa aparência dos mesmos, incluindo lavagem dos banheiros. Salário: R$ 1.311,97. Insalubridade de 40%, cesta básica da categoria, cartão alimentação, convênio médico coparticipativo. Horário de segunda a sexta 13:40 às 17:30 / 18:30 às 22 horas, aos domingos das 20 às 23 horas e da meia noite às 04 horas. Folga aos sábados. (1 vaga)

AUXILIAR DE QUALIDADE NA ÁREA METALÚRGICA – Masculino, com experiência comprovada na função. (1 vaga)

DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO – Com experiência na função. (1 vaga)

FAXINEIRA – Com experiência, para trabalhar uma vez por semana, preferencialmente às quartas-feiras. Paga-se R$ 150,00 – local no Jd. Flórida. (1 vaga)

MOTORISTA DE MICROÔNIBUS E VANS – Para atuar aqui na região. Com experiência na função. (3 vagas)

OPERADOR DE EMPILHADEIRA GARFO E CLAMP – Possuir experiência evidenciada em carteira. CNH válida categoria B. Curso de operador de empilhadeira (NR11) realizado em instituição. Escala 6×2 – 06hs às 14 / 14hs às 22hs / 22hs às 06hs. Escala 6×1 – 06hs às 14 / 14hs às 22hs / 22hs às 06hs. Residir em Nova Odessa e Americana. (20 vagas)

OPERADOR DE USINAGEM – Com experiência na função. (1 vaga)

TORNEIRO MECÂNICO – Com experiência na função. (1 vaga)

EMPRESA CONTRATA: SERRALHEIRO INDUSTRIAL / CALDEIREIRO INDUSTRIAL. (2 vagas)