10 Vagas Vigilante – Requisitos: Ensino Médio completo, disponibilidade de horário, CNH AB, Reciclagem em dia. 30 Vagas Vigia Requisitos: Ensino Médio Completo, disponibilidade de horário, CNH AB. 02 vagas de Zelador Requisitos: que possua NR10. A Empresa Oferece curso, não é necessário experiência na função. E-mail: [email protected] Os Interessados deverão comparecer para seleção dia 26/04/2022 a partir das 09:00 munidos de curriculos, CTPS e documentos pessoais no endereço: Rua INDEPENDENCIA n. 210 – sala 02 – Centro de Nova Odessa

Contrata-se frentista MULHER, com ou sem experiência. Precisa ser comunicativa.

Horário das 14:00 às 22:20

1 folga na semana e a cada 2 domingos trabalhados, folga 1.

Levar currículo pessoalmente na Rua Igaratá, 725 – Esquina com a Avenida Iacanga

Auto Posto Igaratá

CONTRATA-SE BARBEIRO

COM EXP 2 ANOS COMPROVADA, COMPROMETIDO COM HORÁRIO E COM VONTADE DE TRABALHAR, ENTRAR EM CONTATO 19 991153262