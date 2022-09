PAT de Sumaré tem 32 vagas abertas para diversas funções

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré está com 32 novas oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. O destaque é para a função de corretor de imóveis, que soma 10 vagas disponíveis.

As pessoas que se enquadrarem nos perfis solicitados podem se candidatar em algumas vagas devem se dirigir ao PAT, localizado na Rua Ipiranga, nº 316, região Central (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h). O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Sumaré disponibiliza o telefone (19) 3803 – 3003 para dúvidas e mais informações.

Confira as vagas abertas:

· Metrologista auxiliar (1 vaga): ensino médio completo, desejável graduação em Engenharia de Produção. Entre as atividades da função está a fiscalização de instrumentos de medição, medidas materializadas, produtos, marcas de conformidade e serviços, conforme legislação. A experiência para o cargo é de 6 meses.

· Corretor de Imóveis (10 vagas): ensino médio completo. A experiência para o cargo é de 6 meses.

· Vendedor de Comércio (3 vagas): ensino médio completo. A experiência para o cargo é de 6 meses.

· Oficial de Serviços Gerais/Auxiliar de Cozinha (1 vaga): ensino fundamental incompleto. A experiência para o cargo é de 6 meses como auxiliar de cozinha.

· Motorista Carreteiro (1 vaga): ensino médio completo com CNH-E. A experiência para o cargo é de 6 meses.

· Confeiteiro (5 vagas): ensino fundamental completo. A experiência para o cargo é de 6 meses.

· Padeiro (5 vagas): ensino fundamental completo. Experiência de 6 meses.

· Balconista de Açougue (5 vagas): ensino fundamental completo. Experiência de 6 meses.

· Auxiliar de Almoxarifado (1 vaga): ensino médio completo. Vaga para pessoas do sexo masculino. Experiência de 6 meses.

Posto do Trabalho da Prefeitura de Nova Odessa tem 29 vagas para esta quarta-feira

Por

Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa/SP

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, mantido pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos dos moradores do município para a seleção de 29 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. Os interessados devem enviar currículo nesta quarta-feira (14/09) para o e-mail [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as vagas:

AÇOUGUEIRO (2 VAGAS) – Com experiência na função

AUXILIAR ADMINISTRATIVO MASCULINO – Com experiência na função

BALCONISTA DE AÇOUGUE – Salário compatível com a função, folga 1 vez na semana, que resida nas imediações do Klavin (ou outros bairros próximos), preferível experiência

BALCONISTA DE DROGARIA (2 VAGAS) – Ter experiência em balcão de drogaria, disponibilidade, ter curso de injetáveis

BALCONISTA DE PADARIA – Feminino, salário compatível com a função, escala 6×1, que resida nas imediações do Klavin (ou bairros próximos), preferível com experiência

COZINHEIRA – Com experiência comprovada em carteira

CONSULTOR AUTÔNOMO (3 VAGAS) – Ensino Médio completo, com ou sem experiência na área de vendas, comunicativo, vontade de crescer, ter acesso em redes sociais. Trabalho comissionado, horário flexível, presencial ou home office, suporte comercial e treinamento qualificado

DESENHISTA MECÂNICO – Análise de projeto, detalhamento de projeto mecânico 2D, elaboração de lista de materiais, desenvolvimento de fornecedores, acompanhamento de fabricação. Técnico ou superior em Mecânica e/ou Automação, Inglês intermediário, conhecimento em AutoCAD 2D, Solidworks 3D/2D (modelagem, montagem e detalhamento) e básico pneumática e hidráulica. (1 vaga)

EMPRESA CONTRATA (3 VAGAS) – Fresador Ferramenteiro, Operador e Programador de Centro de Usinagem e Operador de Torno CNC

EMPRESA TÊXTIL CONTRATA (6 VAGAS) – Ajudante de Produção masculino, Operador de Empilhadeira e Motorista D e E

MOTORISTA EXTERNO – Para compras e entregas de mercadorias. Disponibilidade de horário

OPERADOR DE MÁQUINA – Para operar torno convencional, jato de areia e aplicação de prime em cilindros de borracha

PINTOR INDUSTRIAL/SERRALHEIRO (2 VAGAS) – Com experiência na função

PORTEIRO – Sexo masculino e com experiência em carteira

PROFESSOR DE ED. FÍSICA – Para academia

PROFESSOR DE GEOGRAFIA – Com experiência na função

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO/ELETROELETRÔNICO – Experiência comprovada e formação superior nas funções